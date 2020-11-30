В Нижнем Новгороде открылась инсталляция медиахудожников 404.zero

© Анастасия Кузнецова

26 ноября в нижегородском мультимедиа-арт-пространстве «ЦЕХ *» на территории бывшего печатного цеха в здании «Нижполиграфа» медиахудожники 404.zero (Кристина Карпышева, Александр Лециус) представили аудиовизуальную инсталляцию «Arrival» .

Элементы «Arrival» — подвешенные друг за другом металлические квадратные рамы, свет и звук. Эта работа — про погружение в ничто и растворение во всем, про то, что всё так или иначе существует в космосе, постичь бесконечность которого практически невозможно. «Перманентное “прибытие“», — говорят об инсталляции ее авторы.

Музыка для инсталляции создана на модульных синтезаторах, свет и звук синтезируются на базе платформы TouchDesigner.

Проект медиахудожников Кристины Карпышевой и Александра Лециуса 404.zero был создан в 2016 году. Его название перекликается с кодом ошибки компьютерных систем, означающим, что запрашиваемая страница не найдена. Дуэт фокусируется на невозможности найти смысл в общепринятых «вечных ценностях».

Премьера инсталляции «Arrival» состоялась в 2019 году в клубе Avant Gardner в Нью-Йорке. В пространстве «ЦЕХ *» она будет демонстрироваться до 15 декабря.

Кристина Карпышева и Александр Лециус:

«Идея инсталляции появилась давно, около года назад или даже больше. Мы хотели построить инсталляцию, не думая о размерах помещения, доступном бюджете или о существовании оборудования, которое необходимо для нее. Мы нарисовали концепт и визуализировали его, написали музыку, сделали видео и выложили в сеть. Нам начали приходить запросы, и тогда пришлось посчитать, сколько инсталляция будет стоить в продакшене. Сумма получилась огромной, и не каждое помещение выдержало бы такого веса на потолке (квадраты с учетом всех приборов и коммутации должны были быть замонтированны в потолок на подвесах). Почти год нам приходилось отказывать или нам отказывали в целом по причине бюджета на застройку. Однажды нам предложили поставить ее в Америке на три дня. Мы еще раз сели с технологом и немного оптимизировали инсталляцию. В Нью-Йорке состоялась премьера. Около двух месяцев назад нам предложили показать ее в Нижнем Новгороде. Мы согласились. Не все приборы удалось найти в России, поэтому ее еще пришлось пересобрать и сделать прототип с другими приборами. Теперь она такая, какой вы ее видите в пространстве ЦЕХ *. Мы все-таки надеемся вернуться к первой схеме, возможно, позже».







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