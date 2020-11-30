Молодые композиторы из шести стран стали победителями конкурса «Новые классики»

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29 ноября жюри Международного конкурса Московской консерватории для молодых композиторов «Новые классики» объявило лауреатов 2-го сезона. Ими стали авторы из России, Сербии, Пуэрто-Рико, США, Ирландии и Аргентины.
Церемония премии объявления лауреатов состоялась в Рахманиновском зале Московской консерватории, сочинения лауреатов исполнил ансамбль «Студия новой музыки» под управлением Игоря Дронова. Запись трансляции доступна на YouTube-канале конкурса «Новые классики».
«У меня в руках дипломы, которые мы должны были вручить нашим лауреатам. Но ситуация такова, что мы можем приветствовать их только виртуально и надеяться, что они к нам приедут по завершении этой эпидемии, — цитирует ТАСС председателя жюри конкурса «Новые классики», профессора кафедры композиции Московской консерватории Владимира Тарнопольского. — У нас есть традиция: конкурс проходит раз в два года, а в нечетный год мы проводим концерт сочинений лауреатов и тех, кто был рядом, но не попал в финалисты».
Првое место в номинации «Современная академическая музыка» заняли сочинения Юга Марковича (Сербия) «Neon Seed» для струнного квартета и Луиса Кинтаны (Пуэрто-Рико) «Smudges Over Dripping Ink» для фортепиано и ансамбля. Второе место разделили Дария Маминова (Россия) и Демиан Рудель Рей (Аргентина), третье место — у Джоны Хейвена (США).
Победителем в номинации «Современная популярная музыка» стал Мэтт Браун (США). Он награжден за сочинение «Writers’ Room» для камерного оркестра. На втором месте Грегори Саймон (США), третье место разделили Киан Маккарти (Ирландии) и Кевин Дэй (США).
Специальный приз фонда «Новые классики» присужден Ивану Колованову (Россия) за «Concerto barbaro» для ксилофона, фортепиано и ударной установки.
Призовой фонд конкурса — 1 млн рублей — будет разделен между композиторами, занявшими первые места.
Международный конкурс Московской консерватории для молодых композиторов «Новые классики» проводится с 2018 года. В жюри конкурса входят известные композиторы и профессора консерваторий.
В этом году свои партитуры на конкурс прислали 1090 композиторов в возрасте от 14 до 35 лет из 81 страны мира — 895 заявок в номинации «Современная академическая музыка» и 1038 заявок в номинации «Современная популярная музыка».
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