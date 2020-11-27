Гослитмузей запускает онлайн-радио

1 декабря на сайте Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля откроется новый историко-просветительский проект – онлайн-радио «Литературный музей».

Как сообщает сайт Гослитмузея, в рамках проекта сотрудники музея и приглашенные гости записали цикл аудиопрограмм, посвященных истории классической словесности (подкасты «Во весь голос», «Говорит экспонат») и современной литературы (подкасты «Идеальный читатель» и «Как стать поэтом?»).

Слушатели первых выпусков программы «Говорит экспонат» узнают о математических талантах М.Ю. Лермонтова, о том, чьи фотографии А.П. Чехов хранил на своем рабочем столе, какую роль в судьбе С.А. Есенина сыграл попугай и как И.С. Остроухову удалось избежать полицейского преследования.

В программе «Во весь голос» можно будет услышать записи И.А. Бунина, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, М.В. Исаковского из аудиофонда Гослитмузея.

Гостями первых выпусков программы «Как стать поэтом?» станут Анна Аркатова, Санджар Янышев и Юлий Гуголев — победители Турнира поэтов Зимнего фестиваля искусств в Сочи, поэтическую программу которого курирует Гослитмузей.

В программе «Идеальный читатель» финалисты премии «Большая книга» Евгений Чижов, Наталья Громова, Александр Иличевский и Ксения Букша отвечают на вопросы «Как выглядит ваш идеальный читатель?» и «В каких обстоятельствах лучше всего читать произведение?», а актеры Мастерской Брусникина Марина Калецкая, Кирилл Одоевский, Анастасия Чуйкова и Алексей Мартынов читают отрывки из книг «Собиратель рая», «Насквозь», «Чертеж Ньютона» и «Чуров и Чурбанов».

С 1 декабря все выпуски будут доступны на сайте goslitmuz.ru в разделе «Медиа», а затем на платформах Apple iTunes/Podcasts, Яндекс.Музыка/Подкасты и Google Podcasts.

Проект реализуется при поддержке фонда «История Отечества»







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