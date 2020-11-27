Питер Уоттс, Обри ди Грей и Lord British выступят на киберфестивале Rukami

© Rukami

28 и 29 ноября пройдет Московский международный киберфестиваль Rukami. Его хедлайнерами станут писатель Питер Уоттс, геронтолог Обри ди Грей и разработчик видеоигр Ричард Гэрриот, более известный как Lord British.

Среди гостей фестиваля также гейм-дизайнер Джейн Макгонигал, писатель и журналист Джеффри Клугер, изобретательница Энн Макосински и инженер и ученый Фионн Феррейра.

Регистрация на фестиваль открыта на его сайте, участие бесплатное.

«Это масштабный квест с погружением в интерактивное кино о вселенной города будущего Метаполис. Зрители станут полноценными участниками программы. Гостей ждет встреча с именитыми учеными, писателями-фантастами, трансгуманистами и космическими туристами, гейм-дизайнерами и прославленными мейкерами», — сообщают организаторы фестиваля.

Они обещают прямые включения из Германии, Нидерландов, Испании, Италии, США и Канады, вечернюю музыкальную шоу-программу, десятки мастер-классов ведущих российских и зарубежных мейкеров, выставку изобретений финалистов Всероссийского конкурса проектов Rukami Кружкового движения НТИ и технологические wow-объекты.

Кроме того, специальные программы для участников запланированы на более чем ста площадках технического творчества по всей стране.

Ключевым элементом фестивальной программы станет киноквест, снятый в формате интерактивного кино. Пять короткометражных серий, каждая из которых — погружение в одну из карьерных траекторий будущего: киберспортсмен, тренер VR-питомца, астронавт, архитектор живых систем, художник мысле-арта. Чем закончится история и какая судьба ждет героев, решает зритель. В главных ролях: Юра Борисов, Глеб Калюжный, Анфиса Черных, Максим Ханжов, Милана Гасымова и Ольга Клещевникова.







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