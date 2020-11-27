Объявлена программа Фестиваля в Экс-ан-Провансе 2021 года

Во дворе бывшего архиепископского дворца в Экс-ан-Провансе в 2021 году будут представлены три спектакля вместо обычных двух © Festival d’Aix-en-Provence

Сегодня, 27 ноября, дирекция Фестиваля в Экс-ан-Провансе, который в этом году не состоялся из-за пандемии, объявила основные события программы 2021 года.

В апреле фестиваль был отменен в связи с запретом на проведение во Франции публичных мероприятий. Как сообщает пресс-служба Фестиваля в Экс-ан-Провансе, с тех пор к программе 2020 года добавились премьера новой оперы Кайи Саариахо «Невинность» (Innocence) и «Золотой Петушок» Римского-Корсакова в постановке Барри Коски с Дмитрием Ульяновым в партии Царя Додона. Репетиции обоих спектаклей проходили летом при закрытых дверях.

Таким образом, отмечают в пресс-службе, в 2021 году зрители увидят восемь новых оперных постановок, еще одна опера прозвучит в концертном исполнении. На одной из главных фестивальных сцен — во дворе бывшего архиепископского дворца — в 2021 году будут показаны три спектакля вместо обычных двух.

Программа фестиваля охватывает разные эпохи и стили — от музыки итальянского барокко до произведений современных композиторов. В числе главных спектаклей программы «Свадьба Фигаро» Моцарта, «Двое Фоскари» и «Фальстаф» Верди, а также опера Вагнера «Тристан и Изольда», которая будет представлена в Экс-ан-Провансе впервые в истории фестиваля.

На фестиваль приедут Лондонский симфонический оркестр под управлением Сайона Рэттла, хор и оркестр Лионской оперы под управлением Даниэле Рустиони, Оркестр Бальтазара Ноймана под управлением Томаса Хенгельброка, режиссеры Саймон Стоун, Барри Коски, Лотта де Беер и Сильвия Коста, композиторы Кайя Саариахо и Бушра эль-Тюрк, дирижеры Сусанна Мялькки и Канако Абэ.

Полностью программа и состав участников Фестиваля в Экс-ан-Провансе 2021 года будут опубликованы в январе.







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