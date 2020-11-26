Институт «Стрелка» выпустил книгу «The New Normal»

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Поступила в продажу книга «The New Normal» – результат одноименного исследовательского проекта Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».
Как сообщает пресс-служба института «Стрелка», книгу можно заказать на сайте strelka.com.
«В течение трех лет участники проекта рассматривали влияние технологий в планетарном масштабе на будущее городов в России и мире. В работе над проектом The New Normal приняли участие 90 междисциплинарных исследователей из 30 стран и более 40 преподавателей. Это всестороннее исследование будет интересно всем читателям, увлекающимся дизайном и развитием городов», — цитирует пресс-служба директора института «Стрелка» Варвару Мельникову.
В фокусе участников проекта из сферы архитектуры, информационных технологий, философии, искусства, кино, экономики и других областей оказалось не только то, как выглядит будущее городов, но и то, как оно устроено; как в нем циркулируют идеи, ценности и власть.
Книга «The New Normal», изданная Strelka Press и Park Books, демонстрирует масштаб и разнообразие проведенных исследований и предлагает исчерпывающее объяснение того, что такое новая норма и какой она должна быть.
В книгу вошли 22 взаимосвязанных исследовательских проекта, которые показывают, как практики спекулятивного дизайна могут быть перенесены в процессы принятия стратегических решений. Книга также включает 9 тематических эссе директора The New Normal Бенджамина Браттона, посвященных заданным в рамках программы вопросам и предложенным решениям, и 17 оригинальных эссе авторитетных дизайнеров, философов, архитекторов и художников — преподавателей «Стрелки».
Книга проиллюстрирована собранными за три года работы исследовательской лаборатории The New Normal проектными исследованиями, архивными кадрами и материалами из филд-трипов.
Книга «The New Normal» стала первой масштабной публикацией института «Стрелка» на английском языке. Ее редакторами выступили теоретик дизайна, писатель и директор программы The New Normal Бенджамин Браттон, архитектор, дизайнер, преподаватель и тьютор института «Стрелка» Николай Бояджиев и заместитель редактора e-flux Architecture Ник Аксель.
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