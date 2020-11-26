Еврейский музей проводит набор в кураторскую школу Avant-Garde LAB

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14 декабря в Центре авангарда Еврейского музея начнутся занятия четвертого сезона кураторской школы Avant-Garde LAB. Занятия будут проходить в онлайн-режиме. Участие бесплатное, на конкурсной основе, заявки принимаются до 1 декабря.
Как сообщает сайт Еврейского музея, заявку (CV, мотивационное письмо и портфолио единым файлом в формате PDF) можно подать по адресу ec@jewish-museum.ru. В теме письма необходимо указать: «Заявка на поступление в кураторскую школу».
Четвертая кураторская школа Avant-Garde LAB будет посвящена футуризму и новым медиа. Новый сезон кураторской школы будет работать с проблемами эстетики, языка и философии, выявленными футуристами и важными для современной культуры.
В этом году школа проводится в онлайн-режиме: в течение 10 дней студенты будут создавать коллективный кураторский проект на материале исторического авангарда. Они будут посещать мастерские, а также смогут присоединиться к открытым лекциям в рамках публичной программы.
Мастером кураторской школы станет Наталья Фукс — куратор, искусствовед, исследователь новых медиа, основатель арт-практики ARTYPICAL, руководитель методического центра «Медиаискусство».
Среди приглашенных кураторов Франческа Франко (Италия), Албена Баева (Болгария) и Минору Хатанака (Япония).
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