Выставка Тани Рауш пройдет в Петербурге

© Таня Рауш

11 декабря в Новом музее Аслана Чехоева в Петербурге откроется выставка живописи Тани Рауш «ЭКО».

Как сообщает сайт музея, в экспозицию войдут около 40 картин из мастерской петербургской художницы, а также из частных собраний.

«Художница Таня Рауш рассматривает свою живопись как "генетический материал", — пишет куратор выставки Екатерина Андреева. — В ее генетическом коде очень редкий комплекс профессиональных навыков: окончив в 1993 году Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, она не только стала писать картины, но и занималась исследованием иконописи, участвовала в восстановлении утраченной барочной живописи Чесменской церкви Рождества св. Иоанна Предтечи».

«Художница необычайно избирательна в сюжетах и в стиле своего искусства. Она пишет портреты подростков по фотографиям, когда найденным, когда самою ею отснятым. Дети смотрят на зрителя, как некогда смотрели они даже не на фотографа, а в непонятную точку в объективе. Таня Рауш пишет странный, испытующий и при этом расфокусированный взор, о котором думаешь не только о его направлении, но и о том, откуда он приходит, ощущая живопись в качестве посредника и в то же время барьера между временами и реальностями», — отмечает куратор.

Выставка Тани Рауш «ЭКО» в Новом музее Аслана Чехоева продлится до 17 января 2021 года.







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