Объявлена программа «Дня короткометражного кино»

Сегодня, 25 ноября, стала известна программа всероссийской акции «День короткометражного кино – 2020», которую проведут с 17 по 31 декабря Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России и продюсерский центр MovieStart.

Как сообщают организаторы акции, в этом году они получили более трехсот заявок, из них сформированы пять конкурсных программ, участники которых поборются за призы на общую сумму 1,3 млн рублей.

Зрителям будут представлены 15 игровых фильмов — четыре премьеры игровых фильмов, семь анимационных и четыре документальных фильма. В картинах, участвующих в программе, снялись Александра Бортич, Дмитрий Лысенков, Анна Михалкова, Анна Слю, Александр Трухин, Александр Феклистов, Екатерина Шпица и другие известные актеры.

В программу показов вошли картины «Сера» Ланы Влади (Гран-при «Кинотавра»), «Хочу домой» Татьяны Лялиной (Гран-при фестиваля «Короче»), «Соня любит, Соня не любит» Натальи Беляевой (победитель короткометражного конкурса фестиваля «Будем жить» и Московского питчинга дебютантов), «Большая восьмерка» Ивана Соснина (победитель Фестиваля уличного кино), «Мой галактический двойник Галактион» Александра Свирского (участник Берлинале-2020) , «Ван манго плиз» Надежды Михалковой, «Солдатская шапка» Павла Москвина.

Специальную внеконкурсную программу новых российских и зарубежных веб-сериалов, лауреатов и участников фестиваля Realist Web Fest и других международных фестивалей представит веб-кинотеатр CHILL.

Команда платформы российского авторского кино «Пилигрим» сделала подборку из 20 наиболее интересных, по мнению редакции, короткометражных игровых и документальных фильмов, которые были выложены на «Пилигриме» в 2020 году.

Также вне конкурса на «Дне короткометражного кино» будут показаны подборки фильмов-участников крупнейшего российского фестиваля анимации в Суздале и зарубежных фильмов-кандидатов на European Film Awards.

Акция «День короткометражного кино — 2020» проводится при поддержке Фонда президентских грантов







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