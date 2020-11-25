 
13:11 25 ноября 2020Новости
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В Московской консерватории пройдет фестиваль «Пять вечеров»

News_detailed_picture© Союз композиторов России

С 8 по 13 декабря в Рахманиновском зале Московской консерватории Союз композиторов России проведет Второй фестиваль камерной музыки «Пять вечеров», на котором будут представлены произведения более 50 авторов из 18 регионов России.

В программе фестиваля премьеры сочинений Александра Чайковского и Дмитрия Курляндского, Владимира Раннева, а также музыка Родиона Щедрина, Леонида Десятникова, Павла Карманова, Ефрема Подгайца.

«В пяти концертах прозвучит музыка наших коллег со всей России: от Вологды до Ростова-на-Дону, от Нижнего Новгорода до Якутии, — говорит почетный председатель совета Союза композиторов России, композитор Александр Чайковский. — Мы представим концерты разных форматов: это и камерная музыка, и концерт хоровой музыки, и даже опусы с электроникой и видеоартом».

На концертах фестиваля выступят Камерный хор Московской консерватории, ансамбль солистов «Студия новой музыки», Московский ансамбль современной музыки, N'Caged, Reheard, Екатерина Мечетина, Алексей Гориболь, Михаил Турпанов, Михаил Дубов, Петр Айду и Дмитрий Баталов (фортепиано), Арина Зверева и Алиса Тен (сопрано), Александр Тростянский (скрипка), Григорий Кротенко (контрабас), Екатерина Мочалова (домра), Сергей Чирков (баян) и другие музыканты.

Полная программа фестиваля «Пять вечеров» приводится на сайте Союза композиторов России:


Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ


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