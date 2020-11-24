В Москве пройдет юбилейный концерт Александра Рудина

© Московская филармония

29 ноября в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве состоится концерт камерного оркестра Musica Viva, приуроченный к 60-летию его художественного руководителя, виолончелиста и дирижера Александра Рудина.

В программе концерта произведения Генделя, Вильгельма Фридемана Баха, Вивальди, Крафта и Шумана. Дирижер и солист – Александр Рудин (виолончель), солисты — Диляра Идрисова (сопрано), Владимир Байков (бас) и Эмин Мартиросян (виолончель).

Как сообщает пресс-служба оркестра Musica Viva, юбилейные выступления продолжат концертные программы в Большом зале Московской консерватории и зале «Зарядье», цикл «Лондонские симфонии и концерты Й. Гайдна» в Камерном зале ММДМ, а также участие в фестивале La folle journée в Нанте (Франция) в январе-феврале 2021 года, в московском Генделевском фестивале в Зале Чайковского, в фестивале «Безумные дни в Екатеринбурге» и в фестивале в Любляне в июле 2021 года.

Александр Рудин — виолончелист с мировым именем, дирижер, сотрудничающий как с симфоническими, так и с камерными оркестрами, пианист, ансамблист, исследователь старинных партитур, автор оркестровых редакций камерных произведений, составитель уникальных тематических циклов концертов, профессор Московской консерватории, народный артист России (2001).

С 1988 года Александр Рудин является художественным руководителем и главным дирижером Московского камерного оркестра Musica Viva, специализирующегося на исторически достоверном исполнении музыкальных произведений разных эпох. Под управлением Александра Рудина оркестр впервые представил в Москве партитуры западноевропейских композиторов эпохи барокко и классицизма. Особым творческим направлением оркестра является жанр концертного исполнения опер и ораторий.







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