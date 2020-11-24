В Москве пройдет юбилейный концерт Александра Рудина

Molchat Doma: «Это “вау” в десятой степени!»
Минская группа с международной карьерой — о новом альбоме «Monument», поколении думеров, мировом успехе и ситуации в Беларуси24 ноября 2020667
29 ноября в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве состоится концерт камерного оркестра Musica Viva, приуроченный к 60-летию его художественного руководителя, виолончелиста и дирижера Александра Рудина.
В программе концерта произведения Генделя, Вильгельма Фридемана Баха, Вивальди, Крафта и Шумана. Дирижер и солист – Александр Рудин (виолончель), солисты — Диляра Идрисова (сопрано), Владимир Байков (бас) и Эмин Мартиросян (виолончель).
Как сообщает пресс-служба оркестра Musica Viva, юбилейные выступления продолжат концертные программы в Большом зале Московской консерватории и зале «Зарядье», цикл «Лондонские симфонии и концерты Й. Гайдна» в Камерном зале ММДМ, а также участие в фестивале La folle journée в Нанте (Франция) в январе-феврале 2021 года, в московском Генделевском фестивале в Зале Чайковского, в фестивале «Безумные дни в Екатеринбурге» и в фестивале в Любляне в июле 2021 года.
Александр Рудин — виолончелист с мировым именем, дирижер, сотрудничающий как с симфоническими, так и с камерными оркестрами, пианист, ансамблист, исследователь старинных партитур, автор оркестровых редакций камерных произведений, составитель уникальных тематических циклов концертов, профессор Московской консерватории, народный артист России (2001).
С 1988 года Александр Рудин является художественным руководителем и главным дирижером Московского камерного оркестра Musica Viva, специализирующегося на исторически достоверном исполнении музыкальных произведений разных эпох. Под управлением Александра Рудина оркестр впервые представил в Москве партитуры западноевропейских композиторов эпохи барокко и классицизма. Особым творческим направлением оркестра является жанр концертного исполнения опер и ораторий.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:40Юрий Дмитриев останется под стражей до 27 февраля 2021 года
16:54Музей AZ готовит онлайн-открытие рождественской выставки Татьяны Черновой
16:02В Москве пройдет юбилейный концерт Александра Рудина
14:37Симпозиум Кураторского форума открылся в виде сайта
12:49В российский прокат выходит хоррор «Звонок. Последняя глава»
12:06Мировая премьера сочинения Родиона Щедрина пройдет в Петербурге
11:13«Порядок слов» организует онлайн-презентацию новых изданий «Эйзенштейн-центра»
23 ноября 2020
17:57Художников приглашают принять участие в выставке «Dust Us»
16:32Премьера спектакля Дмитрия Волкострелова по пьесе Павла Пряжко состоится в ПетербургеВсе новости
Минская группа с международной карьерой — о новом альбоме «Monument», поколении думеров, мировом успехе и ситуации в Беларуси24 ноября 2020667
«Я — Грета». Инна Денисова — о том, как парадный портрет Греты Тунберг оказался «Криком» Мунка24 ноября 2020918
Валерия Косякова для She is an expert24 ноября 2020557
Гендиректор Центра Вознесенского Ольга Варцева рассказала Линор Горалик о новых возможностях работы в условиях пандемии24 ноября 2020696
Почему одним из центральных направлений отечественной эмиграции стала Прага? Соответствует ли действительности русский культ Гавела?24 ноября 2020698
Владимир Юровский и Московская филармония провели фестиваль «Другое пространство»23 ноября 20201086
Поиск тишины, хор настоящих и электронных птиц, алтайский фольклор и влияние малой родины — семь казанских продюсеров рассказывают о своей музыке23 ноября 20201126
Как сделан «Садко» Дмитрия Чернякова23 ноября 20201187
COLTA.RU публикует новые стихи Дмитрия Воденникова23 ноября 20202879
В самом деле — как? Трансляция дискуссии на Moscow FemFest22 ноября 20201374
В этой дискуссии FemFest будет обсуждать одну из самых острых тем сезона и спорить с теми, кто видит в проблеме харассмента только манипуляцию. Смотрите и слушайте сегодня22 ноября 20201982
О женском участии в политике — большая дискуссия на Moscow FemFest с участием действующих политиков-женщин. Смотрите ее трансляцию сегодня21 ноября 20201693