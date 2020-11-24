Симпозиум Кураторского форума открылся в виде сайта

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Кураторы симпозиума «Образовательный разворот. Кто еще производит знания в культуре?», который должен был пройти на 2-м Кураторском форуме в Петербурге в офлайн-формате, запустили онлайн-проект симпозиум* – ресурс для обмена знаниями, пространство для критического высказывания, а также место встречи исследователей, кураторов, педагогов и художников из разных стран.
Программа симпозиума* отражена в основных разделах сайта symposium.curatorialforum.art. Кураторы симпозиума* — Яна Кличук, Алина Белишкина и Жоана Монбарон.
Симпозиум* открывается публикацией переводов текстов Джанны Грехэм, Кайи Кайтавуори, Валерии Грациано, Сьюзан Келли, Бернадетт Линч и других ведущих практиков и исследователей образовательных процессов в культуре и искусстве, а также также глоссарием терминов, использующихся в англоязычном художественном и образовательном дискурсах.
В глоссарии собраны термины, часто использующиеся в текстах и речи художников, кураторов, педагогов и других работников культуры в отношении образовательных теорий и практик. Глоссарий — это попытка кураторов симпозиума* прояснить, расширить и проблематизировать использование некоторых терминов в русском языке и в российском контексте.
Участники дискуссий в формате переписки — зарубежные и российские исследователи, кураторы, педагоги и художники – обмениваются письмами на заданные кураторами симпозиума* темы.
Кроме того, на сайте проекта размещены голосовые сообщения спикеров симпозиума Франсуаз Вержес, Норы Штернфелд, Пабло Эльгеры и Лоранс Рассел.
Завершит программу 25 ноября дискуссия «"Я устал(а). Я ухожу". Почему нам сложно работать в культурных институциях?» с участием Александра Иванова, Марии Мкртычевой, Марии Сарычевой и Надежды Чернякевич.
Материалы симпозиума* будут собраны в книгу и изданы в январе 2021 года.
Кураторский форум — ежегодный международный проект, организованный Северо-Западным филиалом ГМИИ имени А.С. Пушкина (ГЦСИ в Петербурге), который проходит с участием ведущих институциональных и независимых кураторов, галеристов, арт-менеджеров. В программе форума дискуссии и выступления о современных кураторских практиках и первый в России Art Weekend для широкой аудитории — «день открытых дверей» в галереях, арт-пространствах и мастерских художников.
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