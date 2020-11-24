«Порядок слов» организует онлайн-презентацию новых изданий «Эйзенштейн-центра»

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30 ноября на Zoom-площадке петербургского независимого магазина интеллектуальной литературы «Порядок слов» будут представлены два издания, связанных с деятельностью «Эйзенштейн-центра» в Москве, – сборник «Эйзенштейн для XXI века» и 112/113 номер журнала «Киноведческие записки».
Начало в 19:30, регистрация — здесь. Трансляция будет вестись на YouTube-канале «Порядка слов».
Издания представят члены редколлегии журнала Наум Клейман, Нина Дымшиц и Артем Сопин.
В презентации также примут участие доктор исторических наук Александр Козинцев и киновед, выпускница ВГИКа 2020 года Софья Шигина.
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