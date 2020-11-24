 
11:13 24 ноября 2020Новости
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«Порядок слов» организует онлайн-презентацию новых изданий «Эйзенштейн-центра»

News_detailed_picture© «Порядок слов»

30 ноября на Zoom-площадке петербургского независимого магазина интеллектуальной литературы «Порядок слов» будут представлены два издания, связанных с деятельностью «Эйзенштейн-центра» в Москве, – сборник «Эйзенштейн для XXI века» и 112/113 номер журнала «Киноведческие записки».

Начало в 19:30, регистрация — здесь. Трансляция будет вестись на YouTube-канале «Порядка слов».

Издания представят члены редколлегии журнала Наум Клейман, Нина Дымшиц и Артем Сопин.

В презентации также примут участие доктор исторических наук Александр Козинцев и киновед, выпускница ВГИКа 2020 года Софья Шигина.


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