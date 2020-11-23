Художников приглашают принять участие в выставке «Dust Us»

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Кураторская группа «Серёжа» студентов магистерской программы «Кураторские исследования» СПбГУ объявила open call для художников, желающих принять участие в выставочном проекте «Dust Us», который пройдет в онлайн-формате на платформе Curatorial Studies.

«Выставка исследует принадлежность Человека к Космосу, — говорится в сообщении на сайте проекта. — В рамках нашего проекта мы хотим отрефлексировать эту принадлежность через художественные практики. Осознание своего происхождения приблизит нас к лучшему пониманию того, кто мы есть сейчас и кем хотим быть в будущем».

Заявки принимаются до 20 декабря по адресу seryozha.curators@gmail.com, в теме письма необходимо указать open call.

«В письме мы хотим увидеть ваши CV и портфолио (PDF) с теми работами, которые, по вашему мнению, раскрывают тему проекта, — пишут организаторы выставки. — Также вы можете предоставить в качестве заявки описание идей проектов, которые вы могли бы воплотить в жизнь к выставке (с приложением других своих работ, которые наглядно демонстрируют стилистику вашей деятельности как художника). В выборе формата и жанра произведения художнику предоставляется свобода».

Результаты отбора будут объявлены до 25 декабря, выставка откроется 12 февраля 2021 года.







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