Художников приглашают принять участие в выставке «Dust Us»

Сталкеры нашего времени
Владимир Юровский и Московская филармония провели фестиваль «Другое пространство»23 ноября 2020462
Кураторская группа «Серёжа» студентов магистерской программы «Кураторские исследования» СПбГУ объявила open call для художников, желающих принять участие в выставочном проекте «Dust Us», который пройдет в онлайн-формате на платформе Curatorial Studies.
«Выставка исследует принадлежность Человека к Космосу, — говорится в сообщении на сайте проекта. — В рамках нашего проекта мы хотим отрефлексировать эту принадлежность через художественные практики. Осознание своего происхождения приблизит нас к лучшему пониманию того, кто мы есть сейчас и кем хотим быть в будущем».
Заявки принимаются до 20 декабря по адресу seryozha.curators@gmail.com, в теме письма необходимо указать open call.
«В письме мы хотим увидеть ваши CV и портфолио (PDF) с теми работами, которые, по вашему мнению, раскрывают тему проекта, — пишут организаторы выставки. — Также вы можете предоставить в качестве заявки описание идей проектов, которые вы могли бы воплотить в жизнь к выставке (с приложением других своих работ, которые наглядно демонстрируют стилистику вашей деятельности как художника). В выборе формата и жанра произведения художнику предоставляется свобода».
Результаты отбора будут объявлены до 25 декабря, выставка откроется 12 февраля 2021 года.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:57Художников приглашают принять участие в выставке «Dust Us»
16:32Премьера спектакля Дмитрия Волкострелова по пьесе Павла Пряжко состоится в Петербурге
14:45Карен Бальян прочитает онлайн-лекцию об армянском модернизме
13:26Школа документального кино фестиваля «Рудник» пройдет в онлайн-формате
12:51Художники проводят благотворительный аукцион в поддержку осужденных за наркотики
11:13ГМИИ собирается перенести «Декабрьские вечера» в онлайн
21 ноября 2020
20 ноября 2020
17:49На Кураторском форуме обсудят образование в культурной индустрии
15:50«Курьер» Шахназарова покажут с пленки в МосквеВсе новости
Владимир Юровский и Московская филармония провели фестиваль «Другое пространство»23 ноября 2020462
Поиск тишины, хор настоящих и электронных птиц, алтайский фольклор и влияние малой родины — семь казанских продюсеров рассказывают о своей музыке23 ноября 2020415
Как сделан «Садко» Дмитрия Чернякова23 ноября 2020629
COLTA.RU публикует новые стихи Дмитрия Воденникова23 ноября 20201339
В самом деле — как? Трансляция дискуссии на Moscow FemFest22 ноября 20201062
В этой дискуссии FemFest будет обсуждать одну из самых острых тем сезона и спорить с теми, кто видит в проблеме харассмента только манипуляцию. Смотрите и слушайте сегодня22 ноября 20201613
О женском участии в политике — большая дискуссия на Moscow FemFest с участием действующих политиков-женщин. Смотрите ее трансляцию сегодня21 ноября 20201395
Мы начинаем трансляции дискуссий с фестиваля Moscow FemFest. В первой пойдет речь о том, как коронавирус ударил по экономическому состоянию женщин и обострил домашнее насилие21 ноября 20201538
Памяти Валентина Хромова: к девятому дню20 ноября 20201979
Проводник в особое состояние: премьера нового альбома главных инди-романтиков страны20 ноября 20201941
Александр Ласкин о новой выставке исторических портретов19 ноября 20202564
Вселенная Lucidvox, комфортный «Интурист», OQJAV в потемках, татарский инди-фолк Juna, всеядный панк «Космонавтов нет» и другие примечательные релизы месяца19 ноября 20202820