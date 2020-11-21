Умер Николай Богомолов

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20 ноября в Москве в возрасте 69 лет умер литературовед Николай Богомолов.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Николай Алексеевич Богомолов родился в 1950 году в Москве, окончил филологический факультет МГУ (1973), кандидат (1979), доктор филологических наук (1992), профессор МГУ (1995).
Преподавал в МГУ, с 1994 года заведовал кафедрой литературно-художественной критики и публицистики факультета журналистики. Читал лекции и вел семинары на факультете журналистики МГУ по курсу «Основы теории литературы» («Введение в литературоведение»), читал курсы «Основы информационного поиска в сфере художественной культуры», «Литературный процесс: русский опыт».
В область научных интересов Николая Богомолова входили история русской литературы эпохи модернизма, теория стиха, литературоведческая библиография, история литературы русской эмиграции, проблемы современного фольклора. Автор статей и монографий по русской литературе начала XX века, стиховедению и текстологии, автор-составитель антологий, альманахов и библиографических словарей, а также сбоников поэтов Себеряного века.
С 1991 года Николай Богомолов был сопредседателем Русского библиографического общества, также входил в редакционные коллегии альманаха «Минувшее», журналов «Новое литературное обозрение», «Воум», «Зборник матице српске за славистику», Wiener slavistisches Jahrbuch, Slavica Revalensia.
Лауреат Ломоносовской премии МГУ (1996; за исследовательскую дилогию «Михаил Кузмин. Статьи и материалы», «Михаил Кузмин. Искусство, жизнь, эпоха») и Международной отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка. Заслуженный профессор МГУ (2006).
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