Умер Николай Богомолов

© Rodrigo Fernández

20 ноября в Москве в возрасте 69 лет умер литературовед Николай Богомолов.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Николай Алексеевич Богомолов родился в 1950 году в Москве, окончил филологический факультет МГУ (1973), кандидат (1979), доктор филологических наук (1992), профессор МГУ (1995).

Преподавал в МГУ, с 1994 года заведовал кафедрой литературно-художественной критики и публицистики факультета журналистики. Читал лекции и вел семинары на факультете журналистики МГУ по курсу «Основы теории литературы» («Введение в литературоведение»), читал курсы «Основы информационного поиска в сфере художественной культуры», «Литературный процесс: русский опыт».

В область научных интересов Николая Богомолова входили история русской литературы эпохи модернизма, теория стиха, литературоведческая библиография, история литературы русской эмиграции, проблемы современного фольклора. Автор статей и монографий по русской литературе начала XX века, стиховедению и текстологии, автор-составитель антологий, альманахов и библиографических словарей, а также сбоников поэтов Себеряного века.

С 1991 года Николай Богомолов был сопредседателем Русского библиографического общества, также входил в редакционные коллегии альманаха «Минувшее», журналов «Новое литературное обозрение», «Воум», «Зборник матице српске за славистику», Wiener slavistisches Jahrbuch, Slavica Revalensia.

Лауреат Ломоносовской премии МГУ (1996; за исследовательскую дилогию «Михаил Кузмин. Статьи и материалы», «Михаил Кузмин. Искусство, жизнь, эпоха») и Международной отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка. Заслуженный профессор МГУ (2006).







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU