«Курьер» Шахназарова покажут с пленки в Москве

«Над бульваром хрущевское лето…»
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29 ноября в кинотеатре «Москино Юность» пройдет показ фильма Карена Шахназарова «Курьер». Фильм будет показан с пленки 35 мм из архивов «Москино».
Начало в 16:00, билеты — здесь.
Как сообщает сайт «Москино», сеанс проводится совместно с журналом «Искусство кино».
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