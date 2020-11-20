 
15:50 20 ноября 2020Новости
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«Курьер» Шахназарова покажут с пленки в Москве

News_detailed_picture© «Москино»

29 ноября в кинотеатре «Москино Юность» пройдет показ фильма Карена Шахназарова «Курьер». Фильм будет показан с пленки 35 мм из архивов «Москино».

Начало в 16:00, билеты — здесь.

Как сообщает сайт «Москино», сеанс проводится совместно с журналом «Искусство кино».

  • «Курьер» (СССР, 1986)
    Режиссер: Карен Шахназаров
    Авторы сценария: Карен Шахназаров и Александр Бородянский, по одноименной повести Карена Шахназарова
    Оператор: Николай Немоляев
    Композитор: Эдуард Артемьев
    В ролях: Федор Дунаевский, Анастасия Немоляева, Катя Кузнецова, Олег Басилашвили, Инна Чурикова
    Киностудия: «Мосфильм»
    Награды: приз FIPRESCI и специальный приз жюри на Московском кинофестивале 1987 года

    Синопсис: История Ивана, провалившего экзамены в институт и познакомившегося с профессорской дочкой Катей, при всех ее приметах ушедшего времени, понятна и актуальна и сегодня. Иван — даже не рассерженный, а разочарованный молодой человек, которого вскоре ждет армия и, скорее всего, прохождение службы в Афганистане. Его единственная броня и одновременно оружие против равнодушного мира — ирония. Однако Иван не чужда и надежда на лучшее — как он говорил Базину под ремикс Херби Хэнкока в финале, мечтать надо всё же о чем-нибудь великом.

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