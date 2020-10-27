«Курьер» Шахназарова выйдет в повторный прокат

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26 ноября «Искусство кино» выпустит в российский прокат трагикомедию Карена Шахназарова «Курьер» (1986), цифровую реставрацию которой выполнил киноконцерн «Мосфильм».
Как сообщает «Искусство кино», специальные показы пройдут 12 ноября в киноцентре «Октябрь» (Москва) и 23 ноября в кинотеатре «Аврора» (Петербург).
После показа в Москве состоится обсуждение фильма «Курьер» с Кареном Шахназаровым и главным редактором журнала «Искусство кино» Антоном Долиным. Он же представит фильм в Петербурге.
Прокат фильма «Курьер» осуществляется при поддержке ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм»
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