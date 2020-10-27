 
12:26 27 октября 2020Новости
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«Курьер» Шахназарова выйдет в повторный прокат

News_detailed_picture© «Мосфильм»

26 ноября «Искусство кино» выпустит в российский прокат трагикомедию Карена Шахназарова «Курьер» (1986), цифровую реставрацию которой выполнил киноконцерн «Мосфильм».

Как сообщает «Искусство кино», специальные показы пройдут 12 ноября в киноцентре «Октябрь» (Москва) и 23 ноября в кинотеатре «Аврора» (Петербург).

После показа в Москве состоится обсуждение фильма «Курьер» с Кареном Шахназаровым и главным редактором журнала «Искусство кино» Антоном Долиным. Он же представит фильм в Петербурге.

  • «Курьер» (СССР, 1986)
    Режиссер: Карен Шахназаров
    Авторы сценария: Карен Шахназаров и Александр Бородянский, по одноименной повести Карена Шахназарова
    Оператор: Николай Немоляев
    Композитор: Эдуард Артемьев
    В ролях: Федор Дунаевский, Анастасия Немоляева, Катя Кузнецова, Олег Басилашвили, Инна Чурикова
    Киностудия: «Мосфильм»
    Награды: приз FIPRESCI и специальный приз жюри на Московском кинофестивале 1987 года

    Синопсис: Иван только что окончил школу. Он умен, талантлив, за словом в карман не лезет. Вот только не знает, что делать со своей жизнью. Мать уговаривала поступить в институт, но экзамены он с удовольствием провалил. В армию пока не зовут. Значит, надо устраиваться на работу. Например, курьером в журнал «Вопросы познания». В первый рабочий день Иван везет одному профессору статью на проверку и влюбляется в его дочь Катю. Может быть, эта увлеченность внесет какой-то смысл в его сумбурную подростковую жизнь.


Прокат фильма «Курьер» осуществляется при поддержке ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм»


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