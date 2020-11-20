Путин упразднил Роспечать и Россвязь

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Сегодня, 20 ноября, президент Владимир Путин подписал указ об упразднении федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и федерального агентства связи (Россвязь). Их функции переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Об этом сообщает ТАСС.
Указ «О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций» опубликован на президентском сайте.
В нем говорится, что решение об упразднении федеральных агентств и передаче их функций Минцифры принято «в целях совершенствования государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, решения приоритетных задач в области цифровой экономики, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности федеральных государственных гражданских служащих».
Правительству поручается обеспечить в установленные законодательством сроки проведение ликвидационных процедур, определить численность Минцифры в связи с передачей ему функций упраздняемых агентств, обеспечить непрерывность осуществления передаваемых функций.
Кабмин, в свою очередь, должен обеспечить решение организационных, финансовых, материально-технических и иных вопросов, представить предложения по приведению актов главы государства в соответствие с данным указом и привести в соответствие с ним свои акты.
Отдельный пункт в указе посвящен Роскомнадзору: устанавливается, что «в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации находится Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций».
Россвязь и Роспечать были созданы в 2004 году. Россвязь осуществляла функции по оказанию государственных услуг, по управлению государственным имуществом и правоприменительные функции в области связи и информатизации.
Роспечать занималась оказанием госуслуг в медиасфере, управлением госимуществом в сфере печати, СМИ и массовых коммуникаций, издательской и полиграфической деятельности, финансированием государственных телерадиокомпаний, информагентств и других государственных федеральных СМИ, инфраструктурных компаний медиаотрасли, осуществляла грантовую поддержку в области электронных и печатных СМИ, а также книгоиздания.
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