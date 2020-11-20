Умер Юрий Балашов

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19 ноября в возрасте 65 лет умер художник, дизайнер и музыкант Юрий Балашов.
Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Юрий Алексеевич Балашов родился в 1955 году в Москве, c 18 лет работал художником-оформителем. В 1980 году нарисовал первую обложку пластинки для фирмы «Мелодия», двойного альбома Софии Ротару. В 1983 году обложка диска группы «Лейся, песня» принесла художнику первое место на всесоюзном конкурсе оформления пластинок фирмы «Мелодия».
В 1988 году перешел в компанию
В 1991 году уехал в США, где занимался оформлением американского релиза «Парка Горького». Четыре года, проведенных в Америке, художник занимался оформлением магазинов, детской мебели, комнат для новорожденных, делая росписи по мотивам русских и американских сказок.
В 1993 году Фрэнк Заппа предложил Юрию Балашову оформить его последний альбом «Civilization Phaze III». В 1996 году альбом получил премию «Грэмми» за лучшее оформление.
В 1996 году Юрий Балашов вернулся в Москву и продолжил сотрудничество со Стасом Наминым. Расписывал стены домов, создавал дизайн мебели, делал принты для футболок.
Кроме того, Юрий Балашов много лет занимался музыкой, играл в группах «Желтый синяк», «Спайс бойз», «Моно и Исай», «Намгар», «Волга» и «Оркестр Неизвестных Инструментов» (О.Н.И.).
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