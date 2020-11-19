 
16:37 19 ноября 2020Новости
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Магазин «Маршак» открыл собственный музыкальный лейбл

News_detailed_picture© Хадн дадн / «ВКонтакте»

Московский независимый магазин детской литературы «Маршак» объявил о запуске нового проекта, музыкального лейбла «Тубина». В проекте участвуют современные инди-музыканты, которые сочиняют песни на стихи детей.

Первыми к проекту присоединились группа «Хадн дадн» и авторы стихотворений Варя Карпова (5 лет) и Федя Быстров (6 лет) с песней «Контур любви».

«Пока это единственный трек в проекте, но 12 декабря появятся новые», — говорится в сообщении на странице проекта «Турбина».

Стать участником проекта может любой желающий, заполнив онлайн-форму. Музыкантов просят присылать свою музыку, а родителей — стихотворения, написанные их детьми.

«Мы собираем пул таких текстов и передаем их музыкантам. Артисты создают музыку на эти стихи. Мы продюсируем выпуск трека, возможно, съемки клипа и так далее. Мы всегда указываем автора стихотворений внутри релиза: "Хадн дадн" feat. Варя Карпова и Федя Быстров — "Контур Любви"», — объясняют создатели «Турбины».

Будущим участникам они предлагают руководствоваться следующим тезисами:

  • Дети никогда не прекращают творить, и круто стараться быть на них похожими в этом.
  • Детское бессознательное помогает родителям понять, что происходит внутри семьи.
  • Не существует детской и взрослой поэзии. Существует мысль и чувство, зафиксированные в ней.
  • Дети получают невероятное удовольствие и мотивацию от того, что их творчество востребовано сверстниками и взрослыми.

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