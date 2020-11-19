Умер Сергей Бархин

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Сегодня, 19 ноября, в Москве в возрасте 82 лет умер сценограф, художник и архитектор Сергей Бархин.
Об этом сообщает ТАСС.
Сергей Михайлович Бархин родился в 1938 году в Москве, в 1962 году окончил Московский архитектурный институт, работал архитектором в мастерской Леонида Павлова, в бригаде Игоря Ядрова и Ирины Зотовой, в группе Михаила Красникова в «Моспроекте-2». В 1967 году дебютировал как театральный художник в спектакле «Баллада о невеселом кабачке» театра «Современник».
С тех пор Сергей Бархин оформил более двухсот драматических, оперных и балетных постановок. Работал в театрах Москвы, Вильнюса, Горького, Свердловска, Саратова, Куйбышева и других городов России и стран СНГ, а также за рубежом — в Германии, Финляндии, Швеции, Японии, Турции и Чехии.
В 1988–1990 годах был главным художником Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, в 1995–2000 годах — главным художником Большого театра.
Кроме того, Сергей Бархин был профессором Российской академии театрального искусства, создателем и руководителем факультета и кафедры сценографии РАТИ, выпустил девять иллюстрированных книг в собственном издательстве «Близнецы»
Лауреат многих театральных, архитектурных, государственных и национальных премий. Народный художник России (1998).
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