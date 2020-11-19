Вышла первая видеоэкскурсия по выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда»

Экскурсию ведет куратор Александра Селиванова © Музей Москвы

18 ноября Музей Москвы выпустил первую видеоэкскурсию по выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда».

Выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда», приуроченная к столетию Высших художественно-технических мастерских, открылась 10 ноября и проработала всего три дня: работа Музея Москвы приостановлена с 13 ноября до 15 января.

Познакомиться с преподавателями, студентами и экспериментальной учебной программой можно онлайн, новые выпуски видеоэкскурсий будут появляться каждую неделю — по средам.

Запись первой экскурсии доступна на YouTube-канале Музея Москвы. Куратор Александра Селиванова рассказывает историю появления ВХУТЕМАСа и подробно описывает революционные принципы организации учебного процесса в мастерских.

В следующих видео кураторы выставочных разделов представят семь факультетов Высших художественно-технических мастерских: издатель и исследователь Рустам Габбасов — полиграфический факультет, художница и искусствовед Надя Плунгян — живописный, искусствовед Мария Силина — скульптурный, искусствовед Ксения Гусева — текстильный и керамический, педагог и специалист по истории дизайна Алена Сокольникова — дерметфак, архитектор и историк архитектуры Анна Бокова и архитектор Илья Лапин — архитектурный.







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