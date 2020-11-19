 
13:23 19 ноября 2020Новости
352

Вышла первая видеоэкскурсия по выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда»

News_detailed_pictureЭкскурсию ведет куратор Александра Селиванова© Музей Москвы

18 ноября Музей Москвы выпустил первую видеоэкскурсию по выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда».

Выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда», приуроченная к столетию Высших художественно-технических мастерских, открылась 10 ноября и проработала всего три дня: работа Музея Москвы приостановлена с 13 ноября до 15 января.

Познакомиться с преподавателями, студентами и экспериментальной учебной программой можно онлайн, новые выпуски видеоэкскурсий будут появляться каждую неделю — по средам.

Запись первой экскурсии доступна на YouTube-канале Музея Москвы. Куратор Александра Селиванова рассказывает историю появления ВХУТЕМАСа и подробно описывает революционные принципы организации учебного процесса в мастерских.

В следующих видео кураторы выставочных разделов представят семь факультетов Высших художественно-технических мастерских: издатель и исследователь Рустам Габбасов — полиграфический факультет, художница и искусствовед Надя Плунгян — живописный, искусствовед Мария Силина — скульптурный, искусствовед Ксения Гусева — текстильный и керамический, педагог и специалист по истории дизайна Алена Сокольникова — дерметфак, архитектор и историк архитектуры Анна Бокова и архитектор Илья Лапин — архитектурный.


Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
Павел Крисевич, русский мальчикОбщество
Павел Крисевич, русский мальчик 

Как юноша, распявший себя на Лубянке напротив здания ФСБ, пришел к этой идее? Как молодые люди сегодня приходят в свою «революцию»? Монолог Павла Крисевича записал Роман Дорофеев («Ъ»)

18 ноября 20203794
«Если ты не получил признания при жизни, тебя не откроют через сто лет, как Баха»Современная музыка
«Если ты не получил признания при жизни, тебя не откроют через сто лет, как Баха» 

Пять молодых российских композиторов — Игорь Яковенко, Анна Поспелова, Николай Попов, Глеб Колядин и Алина Подзорова — рассказывают о сочинениях, написанных в 2020 году

18 ноября 20201092
Бояться нечегоColta Specials
Бояться нечего 

Будни московского спального района, радиоактивный могильник и строительство автотрассы в экологическом фотопроекте Дмитрия Печурина

18 ноября 2020975