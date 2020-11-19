Госдума обсудит меры против иностранного вмешательства в образование

Заседание Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. 17 ноября 2020 года © Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

18 ноября в Госдуму был внесен законопроект, направленный на противодействие негативному иностранному вмешательству в образовательный процесс и просветительскую деятельность в России.

Как сообщает сайт Госдумы, законодательная инициатива направлена на совершенствование правового регулирования образовательной деятельности в РФ.

Авторы законопроекта — пять членов Совета Федерации и десять депутатов Госдумы — считают, что сейчас в российских законах не определены правовые основы просветительской деятельности.

«Отсутствие соответствующего правового регулирования создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из‑за рубежа и направленных на дискредитацию проводимой в Российской Федерации государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя», — — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Его авторы предлагают закрепить в Законе об образовании понятие просветительской деятельности.

Также предполагается запретить использование просветительской деятельности «для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов».

С целью предотвратить негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс законодатели предлагают «наделить федеральные органы государственной власти, уполномоченные в сфере образования, полномочиями по координации участия образовательных организаций в международном сотрудничестве путем выдачи соответствующих заключений».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU