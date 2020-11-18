«Дочь рыбака» Юлдус Бахтиозиной покажут на «Ленфильме»

Зернышки преображения
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20 ноября на киностудии «Ленфильм» состоится предпремьерный показ фильма Юлдус Бахтиозиной «Дочь рыбака».
Начало в 19:30, билеты продаются на сайте «Ленфильма». После показа состоится творческая встреча с режиссером, модератор — кинокритик Константин Шавловский.
Фильм «Дочь рыбака» участвовал в конкурсной программе Международного фестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» 2020 года. В российский прокат картину Юлдус Бахтиозиной выпускает 26 ноября независимый дистрибьютор документальных и игровых фильмов Reflexion Films
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