«Дочь рыбака» Юлдус Бахтиозиной покажут на «Ленфильме»

© Reflexion Films

20 ноября на киностудии «Ленфильм» состоится предпремьерный показ фильма Юлдус Бахтиозиной «Дочь рыбака».

Начало в 19:30, билеты продаются на сайте «Ленфильма». После показа состоится творческая встреча с режиссером, модератор — кинокритик Константин Шавловский.

Фильм «Дочь рыбака» участвовал в конкурсной программе Международного фестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» 2020 года. В российский прокат картину Юлдус Бахтиозиной выпускает 26 ноября независимый дистрибьютор документальных и игровых фильмов Reflexion Films

«Дочь рыбака» (Россия, 2020)

Режиссер: Юлдус Бахтиозина

Автор сценария: Юлдус Бахтиозина

Операторы: Михаил Знаков, Юлдус Бахтиозина

Исполнительные продюсеры: Мария Павлова, Анастасия Прасолова

Художник-постановщик, художник по костюмам: Юлдус Бахтиозина

Художник по гриму: Тамара Яворская

Музыка: Луна, Тима Белорусских, Shortparis

Хореограф: Владимир Варнава

Звукорежиссер: Андрей Харитонов

Робототехника: Дмитрий Доронин

Эффекты: Даниил Борисовский

В ролях: Алина Король, Виктория Лисовская, Валентина Ясень, Юлдус Бахтиозина, Аделия, Северинова, Мария Павлова, Ксения Попова-Пендерецкая, Александра Кусоцкая, Альбина Беренс, Серафима Соловьева, Екатерина Касаткина.



Синопсис: Продавщица рыбного ларька Полина Щукина в отчаянии от исчезновения младшего брата Саши и мучается бессонницей, из-за которой уже с трудом откликается на реальность. Так, она сначала принимает от странной покупательницы подарок, затем делает всё, что проповедует ей реклама. Та обещает ей полное избавление от тревог и моментальное превращение в настоящую сказочную царевну: нужно лишь выйти из комнаты — и за дверью начнется сказка.





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