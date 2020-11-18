 
13:49 18 ноября 2020Новости
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«Дочь рыбака» Юлдус Бахтиозиной покажут на «Ленфильме»

News_detailed_picture© Reflexion Films

20 ноября на киностудии «Ленфильм» состоится предпремьерный показ фильма Юлдус Бахтиозиной «Дочь рыбака».

Начало в 19:30, билеты продаются на сайте «Ленфильма». После показа состоится творческая встреча с режиссером, модератор — кинокритик Константин Шавловский.

Фильм «Дочь рыбака» участвовал в конкурсной программе Международного фестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» 2020 года. В российский прокат картину Юлдус Бахтиозиной выпускает 26 ноября независимый дистрибьютор документальных и игровых фильмов Reflexion Films

  • «Дочь рыбака» (Россия, 2020)
    Режиссер: Юлдус Бахтиозина
    Автор сценария: Юлдус Бахтиозина
    Операторы: Михаил Знаков, Юлдус Бахтиозина
    Исполнительные продюсеры: Мария Павлова, Анастасия Прасолова
    Художник-постановщик, художник по костюмам: Юлдус Бахтиозина
    Художник по гриму: Тамара Яворская
    Музыка: Луна, Тима Белорусских, Shortparis
    Хореограф: Владимир Варнава
    Звукорежиссер: Андрей Харитонов
    Робототехника: Дмитрий Доронин
    Эффекты: Даниил Борисовский
    В ролях: Алина Король, Виктория Лисовская, Валентина Ясень, Юлдус Бахтиозина, Аделия, Северинова, Мария Павлова, Ксения Попова-Пендерецкая, Александра Кусоцкая, Альбина Беренс, Серафима Соловьева, Екатерина Касаткина.

    Синопсис: Продавщица рыбного ларька Полина Щукина в отчаянии от исчезновения младшего брата Саши и мучается бессонницей, из-за которой уже с трудом откликается на реальность. Так, она сначала принимает от странной покупательницы подарок, затем делает всё, что проповедует ей реклама. Та обещает ей полное избавление от тревог и моментальное превращение в настоящую сказочную царевну: нужно лишь выйти из комнаты — и за дверью начнется сказка.

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