Умер Роман Виктюк

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Сегодня, 17 ноября, в Москве в возрасте 84 лет умер театральный режиссер Роман Виктюк.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию Театра Романа Виктюка.
Роман Григорьевич Виктюк в 1936 году во Львове, окончил актерский факультет ГИТИСа (1956), работал в театрах Львова, Киева и Калинина, в 1970–1974 годах был ведущим режиссером Государственного русского драматического театра Литовской ССР в Вильнюсе. В середине 1970-х начал ставить спектакли в московских театрах — Театре имени Моссовета и МХАТе. В 1977–1979 годах был главным режиссером Студенческого театра МГУ.
В 1980-х годах работал в театре-студии «Москворечье» и студии Дома культуры «Знамя революции», также осуществил ряд постановок в Театре имени Евгения Вахтангова, Московском государственном театре эстрады, Московском областном государственном камерном театре, театре «Современник», Таллинском русском драматическом театре, Киевском академическом русском драматическом театре имени Леси Украинки и других театрах.
Одной из самых резонансных постановок времен перестройки стал спектакль «Служанки» по одноименной пьесе Жана Жене, который Роман Виктюк поставил на сцене московского театра «Сатирикон». В 1991 году режиссер создал в Москве Театр Романа Виктюка и стал его художественным руководителем.
В общей сложности на протяжении режиссерской карьеры Роман Виктюк осуществил более 200 постановок. Также он был режиссером ряда телефильмов, вел цикл телепередач «Поэтический театр Романа Виктюка», преподавал на кафедре режиссуры и мастерства актера музыкального театра факультета музыкального театра ГИТИСа , руководил мастерской в ГИТИСе и в Институте театрального искусства (Москва).
Лауреат многих профессиональных премий, в том числе Международной премии Станиславского (2019). Народный артист Украины (2006), народный артист РФ (2009).
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