«Кролик Джоджо» откроет Московский еврейский кинофестиваль

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С 19 по 29 ноября Фонд поддержки и развития еврейского кино «Арк Фаундейшн» проведет 6-й Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ). На открытии будет показан фильм «Кролик Джоджо» новозеландского режиссера и сценариста Тайки Вайтити.
Как сообщают организаторы, МЕКФ впервые проводится в гибридном офлайн- и онлайн-формате. Площадками «живых» сеансов станут киноцентр «Октябрь» и кинотеатр «Иллюзион», бесплатные онлайн-показы пройдут на новой платформе zerem.tv.
Кроме того, на фестивале запланированы образовательные события и Q&A-сессии с создателями фильмов.
В программе фестиваля 50 игровых и документальных фильмов на еврейскую тематику. В рамках основного конкурса состоятся европейские и российские премьеры картин из Венгрии, Германии, Бразилии, Аргентины, Израиля и США. Фильмом закрытия фестиваля станет немецкая семейная драма «Как Гитлер украл розового кролика» Каролины Линк.
Жюри фестиваля возглавил режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов (Россия). Также среди членов жюри документалист Фредерик Уайзман (США), продюсер Симона Бауман (Германия), актриса Наталья Павленкова (Россия), режиссеры Кирилл Михановский (США) и Михаил Местецкий (Россия).
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