Инженерный театр АХЕ запускает лабораторию

© Инженерный театр АХЕ

16 ноября начался прием заявок для всех желающих, достигших 18 лет, на участие в театральной лаборатории «ПОРОХ».

Заявки принимаются на сайте театра до 14 декабря. Результаты отбора будут объявлены 31 декабря.

Лаборатория «ПОРОХ» пройдет с 18 января по 27 марта 2021 года. Участие в лаборатории бесплатно.

Претендентам, прошедшим отбор, будет предоставлена возможность совместной работы не только с создателями АХЕ, но и с приглашенными мастерами — специалистами в области сценических искусств, отмечают организаторы лаборатории.

Для реализации своих идей лаборанты смогу использовать все технические и пространственные возможности площадки «ПОРОХ». Во время работы лаборатории ее участники смогут раскрыть себя как полноценные авторы и художники, а также исследовать весь путь рождения спектакля — от создания декораций до светового и звукового оформления. Помимо еженедельных показов лаборанты выпустят завершающий перформанс, который будет представлен в день Театра, 27 марта 2021 года.

Цели и задачи лаборатории:

развитие у «лаборантов» своего неповторимого авторского стиля, прокачка умений взаимодействия с другими творческими субъектами, создание питательной среды для возникновения новых творческих коллабораций;

детальное рассмотрение и практическое применение различных креативных методик в условиях сценического пространства — практика адаптации и реализации художественных идей в законченное театральное представление;

исследование возможностей интеграции оптических, акустических, биофизических, химических, психологических и других фундаментальных законов в творческий процесс;

практическая работа во всех областях действующего театра: мастерской, костюмерном и гримерном цехах, а также непосредственное участие в световом и звуковом оформлении спектаклей.



Лаборатория «ПОРОХ» проходит при поддержке Фонда Михаила Прохорова







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