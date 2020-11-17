Инженерный театр АХЕ запускает лабораторию

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16 ноября начался прием заявок для всех желающих, достигших 18 лет, на участие в театральной лаборатории «ПОРОХ».
Заявки принимаются на сайте театра до 14 декабря. Результаты отбора будут объявлены 31 декабря.
Лаборатория «ПОРОХ» пройдет с 18 января по 27 марта 2021 года. Участие в лаборатории бесплатно.
Претендентам, прошедшим отбор, будет предоставлена возможность совместной работы не только с создателями АХЕ, но и с приглашенными мастерами — специалистами в области сценических искусств, отмечают организаторы лаборатории.
Для реализации своих идей лаборанты смогу использовать все технические и пространственные возможности площадки «ПОРОХ». Во время работы лаборатории ее участники смогут раскрыть себя как полноценные авторы и художники, а также исследовать весь путь рождения спектакля — от создания декораций до светового и звукового оформления. Помимо еженедельных показов лаборанты выпустят завершающий перформанс, который будет представлен в день Театра, 27 марта 2021 года.
Цели и задачи лаборатории:
Лаборатория «ПОРОХ» проходит при поддержке Фонда Михаила Прохорова
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