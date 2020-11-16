Некрасовка оцифровала 11 000 почтовых открыток

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На сайте проекта «Электронекрасовка» опубликована коллекция открыток отдела редких изданий Библиотеки имени Н.А. Некрасова. Для онлайн-просмотра доступны 11223 открытки.
Всего в редком фонде библиотеки хранятся более 250 тысяч объектов малой графики, часть из которых уже выложена в разделе «Изотека»: это не только открытки, но и промграфика (этикетки, упаковки, обертки, вкладыши), плакаты, фотографии, книжные знаки (экслибрисы, ярлыки, печати и штампы), спичечные этикетки.
Коллекция открыток систематизирована по пяти разделам:
Среди редкостей коллекции переписка семьи архитектора Федора Шехтеля, открытки с видами московского метро 1930-х годов и открытки начала XX века, посвященные событиям Первой мировой войны.
Узнать больше о коллекции открыток и других артефактах пользователи «Электронекрасовки» могут при помощи Гида по разделу «Изотека» и некнижным коллекциям.
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