 
13:07 16 ноября 2020Новости
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Некрасовка оцифровала 11 000 почтовых открыток

News_detailed_pictureМосква. Театральный проезд. Видовая открытка, СССР, 1960-е годы© Библиотека им. Н.А. Некрасова

На сайте проекта «Электронекрасовка» опубликована коллекция открыток отдела редких изданий Библиотеки имени Н.А. Некрасова. Для онлайн-просмотра доступны 11223 открытки.

Всего в редком фонде библиотеки хранятся более 250 тысяч объектов малой графики, часть из которых уже выложена в разделе «Изотека»: это не только открытки, но и промграфика (этикетки, упаковки, обертки, вкладыши), плакаты, фотографии, книжные знаки (экслибрисы, ярлыки, печати и штампы), спичечные этикетки.

Коллекция открыток систематизирована по пяти разделам:


Среди редкостей коллекции переписка семьи архитектора Федора Шехтеля, открытки с видами московского метро 1930-х годов и открытки начала XX века, посвященные событиям Первой мировой войны.

Узнать больше о коллекции открыток и других артефактах пользователи «Электронекрасовки» могут при помощи Гида по разделу «Изотека» и некнижным коллекциям.


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