Некрасовка оцифровала 11 000 почтовых открыток

Москва. Театральный проезд. Видовая открытка, СССР, 1960-е годы © Библиотека им. Н.А. Некрасова

На сайте проекта «Электронекрасовка» опубликована коллекция открыток отдела редких изданий Библиотеки имени Н.А. Некрасова. Для онлайн-просмотра доступны 11223 открытки.

Всего в редком фонде библиотеки хранятся более 250 тысяч объектов малой графики, часть из которых уже выложена в разделе «Изотека»: это не только открытки, но и промграфика (этикетки, упаковки, обертки, вкладыши), плакаты, фотографии, книжные знаки (экслибрисы, ярлыки, печати и штампы), спичечные этикетки.

Коллекция открыток систематизирована по пяти разделам:

репродукционные открытки XIX–XX веков — репродукции известных картин, наборы с детскими сказками и художественными коллекциями музеев России, народное творчество, историческая живопись и иллюстрации;

фотографические открытки — фотопортреты актеров театра, балета и кино, документальные наборы с фотографиями известных писателей, политических деятелей и космонавтов;

видовые открытки — фотографические открытки с городскими и ландшафтными видами конца XIX — начала XX века;

сатирические открытки;

поздравительные открытки.



Среди редкостей коллекции переписка семьи архитектора Федора Шехтеля, открытки с видами московского метро 1930-х годов и открытки начала XX века, посвященные событиям Первой мировой войны.

Узнать больше о коллекции открыток и других артефактах пользователи «Электронекрасовки» могут при помощи Гида по разделу «Изотека» и некнижным коллекциям.







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