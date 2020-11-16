Частные театры Москвы покажут спектакли в центре «На Страстном»

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Более 25 спектаклей негосударственных, частных и независимых театров Москвы будет представлено с 19 ноября по 25 декабря на сцене Театрального центра «На Страстном» в рамках проекта «НЕГОСЫ», организованного Союзом театральных деятелей России.
Ознакомиться с расписанием проекта и купить билеты можно на сайте Театрального центра «На Страстном».
Задача проекта «НЕГОСЫ» — в тяжелых условиях пандемии и связанных с ней ограничений дать возможность частным театрам Москвы, оставшимся без площадок для исполнения спектаклей и средств на их аренду, заявить о себе.
Организаторы проекта надеются, что профессиональная сцена Театрального центра станет местом встречи независимых театров Москвы и зрителей, директоров, режиссеров, продюсеров, чиновников и меценатов. Проект «НЕГОСЫ» 3 это попытка создать единую комфортную рабочую среду и исправить тяжелое положение частных театров, невольно оказавшихся из-за пандемии на периферии театрального процесса.
В афише проекта спектакли по текстам Шекспира, Пушкина, Островского, Лермонтова, Чехова, Мрожека, Гоцци, Платонова, Бунина, спектакли по рассказам Набокова, Кафки, Сартра, по киносценариям и советской драматургии, по мотивам французских пьес, по любовной лирике и современной драматургии.
Их представят как давно существующие в Москве частные театры, так и молодые, недавно образованные театральные труппы. Среди участников проекта Театр-студия DEEP, Театральная лаборатория «Пустое пространство», #StrelerTheatre, Театр «Студия. Project», Театр «БЫ», Московский драматический театр имени Сергея Есенина, Творческий комбинат ARONIN SPACE, Московский театр поэтов под руководством Влада Маленко, Театр «Вертикаль», Театр «Без Крыши», Room театр, ТРУ театр, Urban Forest Echo.
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