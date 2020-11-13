ГЦСИ Петербург готовит Art Weekend

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Северо-Западный филиал ГМИИ имени А.С. Пушкина (ГЦСИ Петербург) в рамках 2-го Кураторского форума 21 и 22 ноября организует проект Art Weekend — день открытых дверей петербургских галерей и арт-пространств, который объединит более 40 площадок, работающих в поле современного искусства.
Как сообщают организаторы Art Weekend, это одновременно исследование текущего состояния петербургской арт-сцены, важное для профессионального сообщества, и большое общедоступное городское событие.
Специально для проекта готовятся лекции, дискуссии, перформансы, выставки и экскурсии. Также разработана карта с указанием всех площадок и подробной публичной программой.
Узнать расписание, зарегистрироваться для участия в мероприятиях и скачать карту Art Weekend можно на сайте проекта.
Среди площадок Art Weekend ЦВЗ «Манеж», Школа Masters, Музей стрит-арта, филиал Музея городской скульптуры «Мастерская Аникушина», Новый выставочный зал Музея городской скульптуры, Новая сцена Александринского театра, пространство «Стыд», арт-центр «Пушкинская 10», «Севкабель Порт», Студия перформативных искусств «СДВИГ», «ФотоДепартамент», «ДК Розы», Екатерининское собрание, студия «Новые городские художники» и Центр современного искусства имени Сергея Курёхина.
В Амфитеатре на территории технопарка «Ленполиграфмаш» будет организована двухдневная дискуссионная площадка. В этом году она посвящена проблемам образования в сфере культуры, а также стратегиям коммуникации внутри и вне арт-сообщества.
Дискуссии будут транслироваться на YouTube-канале ГЦСИ Петербург.
Проект реализуется при поддержке Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга
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