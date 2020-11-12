Умер Иван Чуйков

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11 ноября в Германии в возрасте 85 лет умер классик московского концептуализма, художник Иван Чуйков.
Об этом сообщил художник Вадим Захаров.
Иван Семенович Чуйков родился в 1935 году в Москве в семье известного художника Семена Чуйкова, в 1960 году окончил Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова. В 1960–1962 годах преподавал во Владивостокском художественном училище.
Первая выставка Ивана Чуйкова состоялась во время VII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году. В конце 1960-х годов художник уничтожил практически все свои живописные работы, с середины 1970-х участвовал в выставках неофициального искусства.
С 1979 года персональные выставки Ивана Чуйкова проходили во Франции, Швейцарии, Германии, Испании, Великообритании и других странах, а с начала 1990-х годов и в России. Работы художника находятся в крупных музейных и частных собраниях, в том числе в коллекциях Центра Помпиду в Париже, Художественного музея Зиммерли в Нью-Джерси, Государственного Русского музея в Петербурге и Государственной Третьяковской галереи в Москве.
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«Не сезон» Евгении Буравлевой в нижегородской галерее FUTURO12 ноября 2020204
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