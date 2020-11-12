Фестиваль «Другое пространство» пройдет в Москве

Специальный гость фестиваля – Ensemble intercontemporain (Франция) © Московская филармония

С 17 по 21 ноября в залах Московской филармонии состоятся концерты VII Международного фестиваля «Другое пространство».

Главной площадкой фестиваля станет Концертный зал имени П.И. Чайковского. На концерте открытия 17 ноября произведения Бернда Алоиса Циммермана, Джона Адамса, Йорга Видмана и Йоханнеса Марии Штауда исполнят дебютанты «Другого пространства» — Российский национальный молодежный симфонический оркестр, дирижер Валентин Урюпин, пианисты Лукас Генюшас и Анна Генюшене при участии артиста театра и кино Александра Филиппенко.

В программе заключительного концерта 21 ноября мировые премьеры произведений Алексея Ретинского и Ольги Раевой, сочинение сербского композитора Марко Никодиевича, а также сочинения двух представителей Ассоциации современной музыки (АСМ): Владимира Тарнопольского и Александра Вустина. Они прозвучат в исполнении Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова под управлением художественного руководителя фестиваля «Другое пространство» Владимира Юровского.

20 ноября Владимир Юровский примет участие в фестивальном марафоне из трех концертов, который продлится около пяти часов. Интенсивный сеанс погружения в новую музыку проведет известный музыкальный критик, главный редактор журнала «Музыкальная академия» и участник группы OQJAV Ярослав Тимофеев. Широкую панораму имен — от классиков ХХ века Анри Дютийе и Джачинто Шельси до наших современников Сергея Невского и Александра Маноцкова — представят Московский государственный академический симфонический оркестр, ансамбль Questa Musica, Московский камерный оркестр Musica Viva, дирижеры Александр Рудин и Филипп Чижевский и солисты разных поколений.

Специальными гостями фестиваля станут музыканты французского коллектива Ensemble intercontemporain. 19 ноября они исполнят музыку Сальваторе Шаррино, Дьердя Лигети, Паскаля Дюсапена, Лизы Лим, Яна Мареша и основателя Ensemble intercontemporain Пьера Булеза.

Среди других событий «Другого пространства» – концерты Московского ансамбля современной музыки и ансамбля солистов «Студия новой музыки» (18 ноября) и программа мировых премьер, подготовленная ансамблем «Галерея актуальной музыки» (21 ноября).

Помимо Зала Чайковского несколько концертов фестиваля пройдет в Камерном зале Московской филармонии.

В фойе первого амфитеатра Зала Чайковского будет работать выставка выпускников Московской школы современного искусства (MSCA) «Преодолевание», подготовленная специально для «Другого пространства».

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