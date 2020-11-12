Умер Валентин Хромов

11 ноября в возрасте 86 лет умер поэт, эссеист и стиховед Валентин Хромов.

Об этом сообщил поэт Михаил Гробман.

Валентин Константинович Хромов родился в 1933 году в Москве, окончил факультет английского языка Московского педагогического института иностранных языков.

Работал библиотекарем, переводчиком, психологом, искусствоведом в научно-исследовательских и творческих организациях.

Одним из первых среди поэтов своего поколения обратился к жанру палиндрома. В середине 1950-х годов вместе с Леонидом Чертковым, Станиславом Красовицким, Галиной Андреевой, Андреем Сергеевым и другими входил в «группу Черткова», первое объединение неподцензурных московских поэтов.

Автор стиховедческих работ, а также мемуарных эссе о художниках и поэтах.







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