В Новой Третьяковке открылись залы русского авангарда

Настройка света в залах беспредметного искусства постоянной экспозиции Новой Третьяковки © Предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи

10 ноября открылись залы русского авангарда в постоянной экспозиции Третьяковской галереи на Крымском Валу (Новая Третьяковка).

Как сообщает пресс-служба Государственной Третьяковской галереи (ГТГ), это первая часть постоянной экспозиции «Искусство ХХ века», где представлены «Купание красного коня» Петрова-Водкина, две версии «Черного квадрата» Малевича, «Над городом» Марка Шагала и другие знаковые произведения русского авангарда.

Наиболее полная в России панорама отечественного искусства первой четверти ХХ века представлена в залах №1–14. Кураторы и хранители музея создали обновленный вариант постоянной экспозиции русского авангарда, который демонстрирует современный взгляд на искусство эпохи.

«Именно сейчас Третьяковская галерея получила шанс одновременно показать в постоянной экспозиции все шедевры из своей коллекции, которые ранее часто отсутствовали в музее, так как выдавались на крупнейшие зарубежные выставки русского искусства», — приводит пресс-служба ГТГ слова директора музея Зельфиры Трегуловой.

Зал №1 теперь снова открывают работы Кузьмы Петрова-Водкина, зал №2 посвящен творчеству Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, в залах №3 и №4 демонстрируется широкая панорама художественных объединений 1910-х годов — от «Союза молодежи» до «Бубнового валета», впервые в постоянную экспозицию включены все три имеющиеся в собрании музея живописных произведения Давида Бурлюка и три картины Нико Пиросмани.

Зал №6 отведен под собрание Георгия Костаки, здесь можно увидеть часть живописных и графических работ, которые коллекционер передал в дар ГТГ в 1977 году. В небольшом зале №7 собраны работы «амазонок авангарда» — Александры Экстер, Ольги Розановой, Любови Поповой и Веры Пестель.

Восстановлены два монографических зала: №8 — Владимира Татлина и №9 — Марка Шагала. С графикой Шагала можно познакомиться и в первой части зала №10, где также выделена зона для экспонирования графики конструктивистов, а в последней части специальный раздел представляет школу Павла Филонова.

Живописные работы Натана Альтмана, Александра Яковлева и Бориса Григорьева объединены в зале №12. Полностью обновился зал №13, который стал пространством беспредметного искусства. Здесь представлены работы Казимира Малевича и его учеников, а также Александра Родченко, Густава Клуциса и других пионеров русского авангарда. Следующий за ним зал №14 продолжает историю школы Малевича в начале 1930-х годов, когда вслед за своим учителем Анна Лепорская, Николай Суетин и Константин Рождественский обратились к фигуративным композициям.







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