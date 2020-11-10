Объявлена спецпрограмма к реконструкции «Закрытой рыбной выставки»

Тест: Ангелы и призраки «Другого пространства»
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Встречи с Игорем Макаревичем, Еленой Елагиной и Анатолием Осмоловским вошли в сопроводительную программу к выставке «Закрытая рыбная выставка. Реконструкция», которая проходит в Центре Вознесенского в Москве.
13 ноября состоится главное событие программы — artist-talk с Еленой Елагиной и Игорем Макаревичем к 30-летию совместной деятельности. Модераторами встречи выступят художественный руководитель проекта Ян Гинзбург и куратор Дмитрий Хворостов.
Художники обсудят, какое место занимает в их творчестве «Закрытая рыбная выставка» и как она создавалась, поделятся впечатлениями о получившейся реконструкции их проекта в Центре Вознесенского и поговорят о своем отношении к образованию в сфере искусства сегодня.
Начало в 19:30, регистрация — здесь.
15 ноября художник, поэт, теоретик современного искусства, ректор Института современного искусства «База» Анатолий Осмоловский прочитает лекцию «Сюрреализм».
Начало в 19:30, регистрация — здесь.
Кроме того, 12, 14, 15, 19 и 21 ноября кураторские экскурсии на выставке проведут Ян Гинзбург и Дмитрий Хворостов, а 19 ноября состоится финисаж, на котором будет представлен каталог выставки.
«Закрытая рыбная выставка. Реконструкция» — специальный проект VII Московской международной биеннале молодого искусства, созданный Центром Вознесенского совместно с Институтом «База».
Выставка представляет реконструкцию молодыми художниками одного из ключевых событий в истории московского концептуализма — «Закрытой рыбной выставки» Игоря Макаревича и Елены Елагиной, которые в 1990 году представили в загородном музее Московского архива нового искусства постмодернистскую реконструкцию соцреалистической астраханской «Закрытой выставки» 1935 года, объединившей работы советских художников на тему рыбной промышленности.
В экспозицию входят инсталляции, арт-объекты, видеоарт, документации акций и перформансов, а также архивные материалы, относящиеся к работе Елагиной и Макаревича, и воссозданный архив «Закрытой выставки».
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