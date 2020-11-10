В «Доме» пройдет фестиваль VOLKOV ManiFEST

© Владимир Волков / Facebook

С 27 по 29 ноября фонд «Мосарт» проведет в Культурном центре «Дом» в Москве фестиваль проектов контрабасиста, композитора и импровизатора Владимира Волкова VOLKOV ManiFEST.

«Проекты, представленные на фестивале, охватывают самые разные жанры и служат ярким образцом мультикультурализма», — говорится в сообщении на сайте КЦ «Дом».

Программа первого дня фестиваля VOLKOV ManiFEST называется «Кино и минимализм». Ансамбль солистов The Pocket Symphony и скрипач Назар Кожухарь исполнят саундтрек Филипа Гласса к фильму «Дракула» (1931) в сопровождении видеоарта, созданного на основе фильма, художником, режиссером, основателем «Инженерного театра АХЕ» Павлом Семченко.

Также в программе американская комедия «Наконец в безопасности» (1923) под музыку 1920-х годов в исполнении Владимира Волкова (контрабас) и Алексея Чижика (фортепиано, вибрафон).

Концерт 28 ноября откроет выступление ансамбля Cool Train Project (Алексей Чижик — вибрафон, Гарий Багдасарьян — барабаны, Владимир Волков — контрабас, Аркадий Шилклопер — валторна), а затем Андрей Кондаков (фортепиано), Владимир Волков (контрабас) и Саша Машин (барабаны) представят программу «Равновесие», составленную преимущественно из новых пьес Андрея Кондакова и композиций Владимира Волкова.

Завершит фестиваль концерт с участием проекта «Синее озеро» (Анна Чайковская — вокал, Виталий Погосян — дудук, Владимир Волков — контрабас), Сергея Старостина (вокал, духовые инструменты, гусли) и проекта Novoselie (Руст Позюмский — композитор, инициатор проекта, виола да гамба, Алиса Тен — вокал, Марфа Семенова — вокал, Сергей Полтавский — виоль д’амур, Вадим Вайнштейн — виола да гамба, Антон Изгагин — виола да гамба, Владимир Волков — контрабас).

В программе украинская обрядовая песня и украинский инструментальный фольклор, соединенный с армянской традиционной музыкой, русский фолк и музыкальный «рождественский венок» из барокко, фольклора и духовного стиха в «Гласах Петровских времен».







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