«Эшколот» объявил ноябрьскую программу

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В ноябре образовательный проект «Эшколот» проведет три литературных онлайн-курса «медленного чтения».
Участие бесплатное, за день-два до события организаторы вышлют ссылку на трансляцию на электронный адрес, указанный при регистрации.
Расписание:
15 ноября в 19:00 — «"Обезьяна" Ходасевича. Еврейские контексты»
Поэт и филолог-классик Всеволод Зельченко посвятил стихотворению «Обезьяна» целую книгу, но и она не вместила всего, что он расскажет на своем семинаре «медленного чтения».
Первые наброски знаменитого стихотворения «Обезьяна» (1918–1919) Владислав Ходасевич сделал вскоре после того, как вместе с Львом Яффе закончил долгую и интенсивную работу над переводами и редактурой «Еврейской антологии». Как кажется, это соприкосновение с современной словесностью на иврите так или иначе отразилось и в «Обезьяне», и в других больших вещах Ходасевича из сборника «Путем зерна», написанных белым стихом.
Неощутимый для сегодняшнего читателя, «еврейский» контекст «Обезьяны» включает и ветхозаветные аллюзии, и образно-тематические параллели со стихами участников «Антологии», и ритмическое влияние поэзии Бялика и Залмана Шнеура.
С 18 ноября по 9 декабря по средам в 20:00 — Kulbak's Raysn (Belarus). Slow reading course
Профессор идиша и литературы на идише Марк Каплан [1] из Дартмутского колледжа проведет четыре семинара медленного чтения поэмы Мойше Кульбака «Райсн» («Беларусь») (1922).
Мойше Кульбак (1896–1937) был одним из самых новаторских и оригинальных писателей на идиш в межвоенную эпоху литературного модернизма. Поэма бросает вызов многим ожиданиям идишской литературы: действие происходит в сельской местности, а не в местечке; главные герои-евреи - семья фермеров, а не знатоков Торы или ремесленников; мало упоминаний о традиционной религиозной культуре; сюжетная линия, связанная с любовью еврейского мужчины к женщине-нееврейке, не осуждается автором.
Каждая глава этого эпического произведения написана в своем стиле и размере, соответствующем её содержанию. Марк Каплан прочитает и обсудит со слушателями структурные парадоксы и лингвистические особенности этой поэмы, заслуживающей центрального места в идишской литературе.
Занятия пройдут на английском языке без перевода. Знание идиша не обязательно.
22 ноября в 19:00 — «Поэзия в мертвой петле. Мандельштам и авиация»
Что общего между известной фразой из Книги Экклезиаста «Все произошло из праха и все возвратится в прах» и авиакатастрофой самолета-гиганта «Максим Горький»? Как покажет канадский славист Юрий Левинг, между этими событиями существует неочевидная связь, которую почувствовал и развил Осип Мандельштам в стихотворении «Не мучнистой бабочкою белой...», написанном в воронежской ссылке.
Н.Я. Мандельштам утверждала, что в нем описывались похороны погибших летчиков-испытателей. Между тем, никаких документальных подтверждений версии вдовы поэта не обнаружилось, а история создания текста остается чрезвычайно запутанной.
Книга Юрия Левинга книги «Поэзия в мертвой петле. Мандельштам и авиация» выходит в издательстве «Бослен» 10 ноября.
Проект реализуется при поддержке фонда «Генезис»
[1] Видеокурс Марка Каплана Berlin as the Capital of Yiddish Modernism с русскими субтитрами можно посмотреть здесь.
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