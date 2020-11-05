Интерактивный скринлайф-спектакль покажут в День борьбы с кибербуллингом

11 ноября, в День борьбы с кибербуллингом Mail.ru Group и студия Lateral Summer представят на платформе Zoom интерактивный скринлайф-спектакль «Ничего страшного».

Начало в 20:30, регистрация — здесь.

В основе спектакля реальные истории жертв кибербуллинга и результаты исследований различных видов травли. Зрителям предстоит узнать, с чего начинается буллинг и как можно остановить цепь насилия. «И главное: чем все закончится – решать вам, совсем как в жизни», — пишут организаторы показа.

«Ничего страшного»

Шоураннеры: Ната Покровская, Антон Уткин

Драматург: Полина Бородина

Режиссер-постановщик: Наташа Кириллова

Оператор-постановщик: Евгений Антипов

Моушн-дизайн: Александр Мусолин

Генеральный продюсер: Аля Береславцева

Креативные продюсеры: Сергей Яковлев, Злата Ермакова

Продюсер: Евгения Андрианова

Автор идеи: Саша Бабкина

В ролях: Алиса Хазанова, Мария Дудник, Мария Кулик, Михаил Сотников.



Синопсис: Ближайшее будущее. Секретное агентство «Ничего страшного» специализируется на несчастных случаях, связанных с кибербуллингом, и исправляет их с помощью временной петли. Для раскрытия очередного дела агентству требуются стажеры. Вы можете стать одним из них и изменить судьбу целой семьи или даже предотвратить самоубийство. От ваших решений будут зависеть дальнейшие действия героев. А может быть, вы и сами вспомните, когда могли бы предотвратить травлю, но что-то пошло не так.





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