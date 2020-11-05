Интерактивный скринлайф-спектакль покажут в День борьбы с кибербуллингом

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11 ноября, в День борьбы с кибербуллингом Mail.ru Group и студия Lateral Summer представят на платформе Zoom интерактивный скринлайф-спектакль «Ничего страшного».
Начало в 20:30, регистрация — здесь.
В основе спектакля реальные истории жертв кибербуллинга и результаты исследований различных видов травли. Зрителям предстоит узнать, с чего начинается буллинг и как можно остановить цепь насилия. «И главное: чем все закончится – решать вам, совсем как в жизни», — пишут организаторы показа.
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