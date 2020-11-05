 
10:51 5 ноября 2020Новости
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Интерактивный скринлайф-спектакль покажут в День борьбы с кибербуллингом

News_detailed_picture© MailruGroup / YouTube

11 ноября, в День борьбы с кибербуллингом Mail.ru Group и студия Lateral Summer представят на платформе Zoom интерактивный скринлайф-спектакль «Ничего страшного».

Начало в 20:30, регистрация — здесь.

В основе спектакля реальные истории жертв кибербуллинга и результаты исследований различных видов травли. Зрителям предстоит узнать, с чего начинается буллинг и как можно остановить цепь насилия. «И главное: чем все закончится – решать вам, совсем как в жизни», — пишут организаторы показа.

  • «Ничего страшного»
    Шоураннеры: Ната Покровская, Антон Уткин
    Драматург: Полина Бородина
    Режиссер-постановщик: Наташа Кириллова
    Оператор-постановщик: Евгений Антипов
    Моушн-дизайн: Александр Мусолин
    Генеральный продюсер: Аля Береславцева
    Креативные продюсеры: Сергей Яковлев, Злата Ермакова
    Продюсер: Евгения Андрианова
    Автор идеи: Саша Бабкина
    В ролях: Алиса Хазанова, Мария Дудник, Мария Кулик, Михаил Сотников.

    Синопсис: Ближайшее будущее. Секретное агентство «Ничего страшного» специализируется на несчастных случаях, связанных с кибербуллингом, и исправляет их с помощью временной петли. Для раскрытия очередного дела агентству требуются стажеры. Вы можете стать одним из них и изменить судьбу целой семьи или даже предотвратить самоубийство. От ваших решений будут зависеть дальнейшие действия героев. А может быть, вы и сами вспомните, когда могли бы предотвратить травлю, но что-то пошло не так.

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