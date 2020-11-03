Международная академия молодых композиторов открывается в Чайковском

© Московский ансамбль современной музыки

4 ноября в городе Чайковском начнет работу Десятая международная академия молодых композиторов, которую проводят Московский ансамбль современной музыки (МАСМ), Пермское отделение Союза композиторов России и Центр развития культуры Чайковского муниципального района.

Как сообщает сайт МАСМ, на участие в Десятой международной академии молодых композиторов поступила 151 заявка из 42 стран.

Приглашенными профессорами академии в этом году стали композиторы Рафаэль Сендо (Франция), Эндрю Туви (Великобритания) и Катарина Розенбергер (Швейцария). Среди гостей академии композиторы Сергей Невский, Владимир Раннев (Германия-Россия), Мехди Хоссейни (Иран) и Наталия Пшеничникова (Германия-Россия).

В течение двух недель будут проходить индивидуальные занятия и коллективные лекции. Студенты академии напишут за это время новые сочинения, которые прозвучат в исполнении МАСМ на финальных концертах в Чайковском (15 ноября, Арт-центр «Шкатулка композиторов») и Москве (19 декабря, Камерный зал филармонии, 22 декабря, галерея «ГРАУНД Солянка»).

Также сообщается, что Десятая международная академия молодых композиторов в городе Чайковском и Международный конкурс молодых композиторов «Посвящение Чайковскому» в 2020 году проводятся под эгидой Международного культурного центра (МКЦ).

Помимо концертов МАСМ в рамках МКЦ состоятся выступления солистов ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной, вокального квартета «Девчата», струнного квартета A&C, пианиста Дмитрия Каприна, молодых российских музыкантов из Чайковского и других городов России, пройдут мастер-классы, лекции, презентации и научно-практическая конференция «Музыка войны и мира. Диалог поколений».

P.S. Указом губернатора в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Перми введены ограничительные меры, поэтому с 4 по 9 ноября академия проходит в онлайн-режиме, а с 9 по 15 ноября — в офлайн-режиме.







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