 
14:43 3 ноября 2020Новости
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БДТ запускает экспериментальный проект

News_detailed_picture© Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

Режиссеры Денис Хуснияров, Кирилл Вытоптов, Александр Молочников и Евгения Сафонова представят свои художественные программы в рамках нового экспериментального проекта Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова «Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре».

Как сообщает сайт театра, основной резиденцией проекта станет Вторая сцена БДТ (Каменноостровский театр).

Проект откроется театральным сериалом Дениса Хусниярова «В поисках утраченного времени» по мотивам романа Марселя Пруста. Пятичастная постановка открывается «Прологом», премьера которого состоится 29 ноября.

Далее в расписании проекта премьера первой части программы Кирилла Вытоптова «Возможности легкого жанра» — триптиха, в котором будут представлены три комедийные пьесы разных эпох. В декабре зрители впервые увидят спектакль «Водевиль Дилетант» по произведению Василия Шкваркина конца 1920-х «Лира напрокат». Триптих продолжат постановки по пьесе Алексея Толстого «Любовь — книга золотая» и по пьесе Ивана Вырыпаева «Солнечная линия».

Также в рамках проекта «Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре» Александр Молочников поставит спектакль «Хладнокровное убийство» по роману Трумена Капоте, а Евгения Сафонова представит спектакль «Бесчестье» по роману Джона Кутзее.


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