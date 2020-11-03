Девять фильмов из Германии покажут на фестивале «Blick'20»

Женщина с соджу одна
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С 12 по 15 ноября в Центре документального кино в Москве пройдет кинофестиваль Гёте-Института «Blick'20. Горизонты возраста». В его программе девять документальных и игровых немецких фильмов, посвященных теме возраста и старения.
Эти фильмы рассказывают о том, как меняются отношения человека со своим телом, как переоцениваются понятия семьи, любви и дружбы, как от поколения к поколению передается бесценный багаж знаний о мире, отмечают организаторы фестиваля.
Расписание Blick'20 опубликовано на сайте Гёте-Института.
Откроется фестиваль фильмом Ясемин и Несрин Шамдерели «Ночь ночей», в котором пары, прожившие вместе больше 50 лет, рассказывают о сложностях долгой семейной жизни и непростом — но всё же возможном — пути к счастью.
В «Осеннем золоте» Яна Тенхафена пятеро спортсменов в возрасте от 80 до 100 лет собираются принять участие в чемпионате по легкой атлетике, в «Закате над Голливудом» Ули Гаульке ветераны «фабрики грез» продолжают творить, даже выйдя на пенсию.
Для многих авторов это очень личные проекты: Каролин Генрайт в фильме «Те, кто танцует танец живота» снимает собственную маму, у которой появилось странное, с точки зрения дочери, хобби, а режиссер Хосе Пабло Эстрада Торрескано делает героиней картины «Мамасита» свою бабушку – мексиканскую королеву красоты, которая фактически в одиночку сумела выстроить целую бьюти-империю.
«Демографически Германия и Россия развиваются похоже и наши общества становятся все старше, — говорит куратор фестиваля Blick'20 Астрид Веге. — Это ставит перед нами очень много разных вопросов. Например, как нам добиться равных прав и справедливости для разных поколений? Как постареть с достоинством? Что произойдет с нашими желаниями и представлениями о жизни? Как будут выглядеть партнерские и другие отношения? Становиться старше — что это вообще значит для каждого из нас? Как будет урегулирован вопрос с признанием ценности старших, каковы обоснованные требования молодых к старшим, например, те, что касаются «климатической справедливости», изменений климата? И, главное, как мы, общество, мы, люди, можем вступить в диалог?».
14 ноября в 15:00 в Центре документального кино состоится паблик-ток с экспертами из России на тему «50 – это новые 30?». Модератор — Татьяна Дроздова, сооснователь проектной лаборатории YoungOld, исследователь старшего возраста.
Специально к фестивалю Гёте-Институт подготовил онлайн-досье на тему возраста и старения. В него включены видео-интервью с режиссерами, подкасты, статьи и интервью экспертов из России и Германии, исследующих тему с разных позиций.
В регионах пройдет проект мобильных кинопоказов и публичных дискуссий «DocTor: Горизонты возраста»в сотрудничестве с Международным фестивалем документального кино «ДОКер» при поддержке Министерства иностранных дел Германии. Кинематографисты посетят несколько важных кинофестивалей в российских регионах, на которых будут показаны российские и немецкие фильмы, связанные с темой возраста и старения.
Кинофестиваль Blick’20 проводится в рамках Года Германии в России
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