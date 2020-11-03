Некрасовка запускает радиопрограмму

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Сегодня, 2 ноября, в эфире радиостанции «Радио Культура» выходит первый выпуск программы «РадиоНекрасовка» – совместного проекта «Радио Культура» и Центральной библиотеки имени Н.А. Некрасова.
Как сообщает пресс-служба библиотеки, «РадиоНекрасовка» посвящена устройству книжной индустрии, организации культурных проектов в литературе и самому процессу создания текста и его прочтения.
Об этом будут говорить директор библиотеки Мария Привалова и ее гости: литераторы, издатели, критики, музейщики, просветители и, конечно, библиотекари. В каждый выпуск входит обзор актуальных кейсов из мира библиотек и книг, живые истории из оцифрованных библиотечных фондов, а также книжные рекомендации библиотекарей.
Программа будет выходить два раза в месяц по понедельникам в 18:05 мск.
В первом выпуске Мария Привалова поговорит с директором Музея М.А. Булгакова Петром Мансилья-Крузом о том, ради чего в «нехорошую квартиру» чаще всего приходят посетители, легкий ли герой Булгаков для музеефикации, и о специфике итальянской версии «Собачьего сердца», где профессор Преображенский не был положительным героем.
Кроме того, слушатели ознакомятся с главными выводами доклада ВОЗ о влиянии культуры на здоровье людей, в рубрике «Электро» Григорий Служитель прочитает фрагмент из рассказа Михаила Зощенко «Дырка», а в книжные рекомендации рубрики «Корешок» войдут три новых романа, которые были представлены в сентябре на Московской международной книжной ярмарке: «Детство» Тове Дитлевсен, «Церцея» Мадлен Миллер и «Моя Любовь» Аллы Горбуновой.
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