«Утопию» Томаса Мора обсудят в ридинг-группе «Безумное чтеньепитие»

1 ноября на онлайн-заседании ридинг-группы «Безумное чтеньепитие» будет обсуждаться книга Томаса Мора «Утопия».

Начало в 20:30 мск, подключиться к конференции Zoom можно здесь, идентификатор конференции: 864 4475 2891, телефон для донатов: 89013470421.

Сообщение о встрече на ее странице в соцсети «ВКонтакте» сопровождает следующая аннотация:

Историю утопий, как правило, отсчитывают с момента появления той книги, к чтению которой мы приступаем на этой неделе. Первый министр английского короля Генриха VIII Томас Мор, гуманист и жестокий борец с еретиками, противник неравенства и сторонник абсолютизма написал эту книгу в XVI веке, чтобы показать, прежде всего, язвы позднефеодального общества и свои рецепты их врачевания.

Именно в этой работе, название которой переводится и как «Нигде не находящаяся», и как «Благое место», заложены как многие идеи, которые потом проявятся у социалистов и коммунистов разных времен, принимая то авторитарный, то демократический характер. Потому что в «Утопии» есть и то, и другое. Тот кто хочет найдет в ней унификацию и даже тоталитаризм. Кто хочет — увидит эгалитарное общество, где «свободное развитие каждого — условие свободного развития всех». Кстати говоря, например, идея сокращения рабочего дня впервые появляется у Мора. Как и связь с уровнем производительности общества, с тем, что если не будет паразитического слоя, то работа будет поровну разделена между гражданами.

Несмотря на то, что Мор, как и все гуманисты, обращается сначала к власти, а уже потом к обществу (и то образованному), его образ будущего сильно отличается от платоновского государства (с которым тоже не всё так просто). Томас Мор был первый министр короля, но его Утопия — республика. Причем уровень демократии в Утопии сильно опередил не только свое время. Не забудьте, что это — наша версия. Да и два модератора не факт, что полностью согласны между собой. Мы готовились прочитать Платона как создателя тоталитарной идеи, а пришли к Платону как предшественнику Руссо и мастеру троллинга. Кто знает, какого Мора мы для себя откроем.







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