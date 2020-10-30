Галерея «Беляево» представит выставку к 80-летию Пригова

© Объединение «Выставочные залы Москвы»

5 ноября, в день рождения Дмирия Александровича Пригова в галерее «Беляево» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка «Пространство для эха», приуроченная к 80-летию одного из ключевых представителей московского концептуализма.

«Драматургия выставки, конструкция образов, визуальное строение продолжают художественные поиски Дмитрия Александровича в пространстве, где смешиваются времена и цивилизации, открывается "новая чувствительность" нашей эпохи с ее по-разному звучащими голосами и, как говорил поэт, "пространством желания"», — говорится в сообщении на сайте галереи «Беляево».

В экспозицию войдут видеодокументация перформансов и выступлений Пригова, аудиопрогулки с Приговым, его редкие фотографии с друзьями, семьей, на отдыхе, предоставленные Фондом Д.А. Пригова.

На открытии выставки состоится премьера фильма, подготовленного по результатам поэтического онлайн-марафона творческим объединением «Станция Дно» в партнерстве с галереей «Беляево», Библиотекой имени Ф.М. Достоевского и Музеем-библиотекой Н.Ф. Федорова при поддержке Фонда Д.А. Пригова.

Куратор выставки: режиссер, сценарист и писатель Максим Гуреев, автор биографических проектов о Д.А. Пригове — документального фильма «Москвадва» (2007) и книги «Пространство для эха» (2019).

Выставка «Пространство для эха» в галерее «Беляево» продлится до 22 ноября.







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