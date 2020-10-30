Концерт-презентация новой книги Романа Насонова пройдет в Москве

«Центр 40. Трибьют»: премьера
«Громыка», Дима Мидборн, «Семь ножей», «Розы Люксембург» и другие в трибьют-проекте культовой московской группы новой волны30 октября 2020155
5 ноября в Рахманиновском зале Московской консерватории ансамбль «Студия новой музыки» представит концерт-презентацию книги Романа Насонова «Музыка: диалог с Богом. От архаики до электроники», выпущенной в этом месяце издательством «Никея».
Начало в 19:00, билеты продаются на сайте Московской консерватории.
«Всегда ли музыка была тем языком, на котором люди обращались к Богу, размышляя о жизни, смерти и бессмертии, или же она стала им в определенный исторический момент? Почему среди значимых фигур культуры новейших времен так много композиторов — чудаков и безумцев? Быть может, сама наша цивилизация, не дождавшись желанного конца света, сошла с ума, а для тех, кто боится ее безумия, была создана массовая культура? Для тех, кто не боится, кто любит вдумчивое чтение и готов потратить время, слушая "сложную" музыку в поисках мудрой простоты смысла, написана эта книга», — говорится в издательской аннотации.
Как сообщают организаторы презентации, в ее концертную программу вошли сочинения, объединенные общей идеей поисков духовных основ ремесла. В них далекие друг от друга стилистически и территориально композиторы «пробуют на прочность» основания тысячелетней традиции. Такова музыка Генриха фон Бибера, созданная в XVII веке и до сих пор слушающаяся как своего рода авангард австрийского барокко, современные хоральные обработки Софии Губайдулиной и Владимира Тарнопольского, импровизационный экстаз Оливье Мессиана.
Особое место занимают в программе концерта сочинения Карлхайнца Штокхаузена, создавшего свой культ в духе New Age, и Георга Фридриха Хааса, чье сочинение основано на музыке Жоскена Депре, жившего в XV веке.
В презентации книги примут участие автор, Роман Насонов, главный редактор издательства «Никея» Яна Грецова, а также Владимир Тарнопольский.
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