Концерт-презентация новой книги Романа Насонова пройдет в Москве

Роман Насонов © Денис Рылов

5 ноября в Рахманиновском зале Московской консерватории ансамбль «Студия новой музыки» представит концерт-презентацию книги Романа Насонова «Музыка: диалог с Богом. От архаики до электроники», выпущенной в этом месяце издательством «Никея».

Начало в 19:00, билеты продаются на сайте Московской консерватории.

«Всегда ли музыка была тем языком, на котором люди обращались к Богу, размышляя о жизни, смерти и бессмертии, или же она стала им в определенный исторический момент? Почему среди значимых фигур культуры новейших времен так много композиторов — чудаков и безумцев? Быть может, сама наша цивилизация, не дождавшись желанного конца света, сошла с ума, а для тех, кто боится ее безумия, была создана массовая культура? Для тех, кто не боится, кто любит вдумчивое чтение и готов потратить время, слушая "сложную" музыку в поисках мудрой простоты смысла, написана эта книга», — говорится в издательской аннотации.

Как сообщают организаторы презентации, в ее концертную программу вошли сочинения, объединенные общей идеей поисков духовных основ ремесла. В них далекие друг от друга стилистически и территориально композиторы «пробуют на прочность» основания тысячелетней традиции. Такова музыка Генриха фон Бибера, созданная в XVII веке и до сих пор слушающаяся как своего рода авангард австрийского барокко, современные хоральные обработки Софии Губайдулиной и Владимира Тарнопольского, импровизационный экстаз Оливье Мессиана.

Особое место занимают в программе концерта сочинения Карлхайнца Штокхаузена, создавшего свой культ в духе New Age, и Георга Фридриха Хааса, чье сочинение основано на музыке Жоскена Депре, жившего в XV веке.

В презентации книги примут участие автор, Роман Насонов, главный редактор издательства «Никея» Яна Грецова, а также Владимир Тарнопольский.







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