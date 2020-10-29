В Москве и Петербурге покажут «Годовщину революции» Дзиги Вертова

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7 ноября в киноцентре «Октябрь» (Москва) и кинотеатре «Каро 9 Варшавский экспресс» (Петербург) проект «Каро.Арт» представит специальные показы восстановленного фильма Дзиги Вертова «Годовщина революции» (1918).
Начало в 19:00, билеты продаются на сайте проекта «Каро.Арт».
В Москве после показа пройдет обсуждение с историком кино, автором восстановленной версии Николаем Изволовым.
В Петербурге фильм представитпрофессор СПбГУ, доктор филологических наук, главный редактор научного журнала «Кинема», автор ряда публикаций о творчестве Дзиги Вертова Александр Пронин.
События фильма охватывают период с февраля 1917 года (Февральская революция) до осени 1918 года (начало Гражданской войны).
Как отмечают организаторы показов, кинематографическая уникальность «Годовщины революции» состоит в том, что это первый полнометражный документальный фильм в истории. В начале 1920-х годов «Годовщина революции» послужила основой для многих монтажных фильмов того периода, сам Вертов использовал в работе материалы из собственных ранних произведений. В связи с этим ни одной копии фильма не сохранилось, и он много десятилетий считался утраченным.
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