В Москве и Петербурге покажут «Годовщину революции» Дзиги Вертова

© КАРО

7 ноября в киноцентре «Октябрь» (Москва) и кинотеатре «Каро 9 Варшавский экспресс» (Петербург) проект «Каро.Арт» представит специальные показы восстановленного фильма Дзиги Вертова «Годовщина революции» (1918).

Начало в 19:00, билеты продаются на сайте проекта «Каро.Арт».

В Москве после показа пройдет обсуждение с историком кино, автором восстановленной версии Николаем Изволовым.

В Петербурге фильм представитпрофессор СПбГУ, доктор филологических наук, главный редактор научного журнала «Кинема», автор ряда публикаций о творчестве Дзиги Вертова Александр Пронин.

События фильма охватывают период с февраля 1917 года (Февральская революция) до осени 1918 года (начало Гражданской войны).

Как отмечают организаторы показов, кинематографическая уникальность «Годовщины революции» состоит в том, что это первый полнометражный документальный фильм в истории. В начале 1920-х годов «Годовщина революции» послужила основой для многих монтажных фильмов того периода, сам Вертов использовал в работе материалы из собственных ранних произведений. В связи с этим ни одной копии фильма не сохранилось, и он много десятилетий считался утраченным.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU