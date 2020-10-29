 
15:36 29 октября 2020Новости
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В интернете проходит благотворительный аукцион «Art For Armenia»

News_detailed_pictureЮрий Григорян-старший. Кормилица. 2013 (фрагмент)© Art For Armenia

Работы 125 художников из разных стран представлены на благотворительном аукционе «Art For Armenia» в поддержку мирных жителей Нагорного Карабаха, пострадавших от боевых действий. Аукцион проводится онлайн и продлится до 7 ноября.

Лотами аукциона «Art For Armenia» стали произведения 125 признанных и перспективных художников из Армении, России, США, Франции, Израиля, Венгрии и Беларуси, а также картины, написанные детьми из Нагорного Карабаха.

Полный список лотов приводится на сайте аукциона.

Все вырученные средства от продажи работ будут перечислены во Всеармянский фонд Айастан — самый крупный фонд Армении, который с 1992 года осуществил более 1300 проектов в Армении и Нагорном Карабахе в сферах образования, здравоохранения, инфраструктуры и сельского развития.

«Когда ни в чем не повинные люди стоят на грани гуманитарной и экологической катастрофы, оставаться в стороне невозможно. Глубоко сопереживая пострадавшим от военных действий в Нагорном Карабахе, мы хотим вместе преодолеть горе и дать детям и взрослым надежду на мирную, счастливую жизнь», — говорится в сообщении организаторов аукциона.


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