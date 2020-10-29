Bang Bang Education проведет онлайн-фестиваль о новых медиа

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13 ноября пройдет онлайн-фестиваль «Новые медиа в эпоху "пост-" и "мета-"», организованный школой дизайна и иллюстрации Bang Bang Education.

О работе с текстами и визуалом, путях развития медиаплощадок и влиянии технологий на восприятие информации будут говорить спикеры фестиваля, в том числе:

шеф-редактор «Т—Ж» Мария Долгополова

основатель Look At Me Василий Эсманов

соосновательница телеграм-канала «Психо Daily», глава отдела по работе с контентом в «Яндекс Go» Екатерина Дементьева

арт-директор The Blueprint Сергей Пацюк

основатель Baza Никита Могутин

основательница и главный редактор «Холода» Таисия Бекбулатова

сооснователь телеграм-канала «Мужчина, вы куда?» Григорий Туманов

журналистка The Bell Анастасия Стогней



Вопросы спикерам можно будет задать в чате комьюнити Bang Bang Education «Дизайн начинается с ⚫️».



Также среди бесплатных программы школы Bang Bang Education:

вебинар «2 года и 500 страниц портфолио» (29 октября)

В прямом эфире графический дизайнер и основатель студии Electric Red Свят Вишняков расскажет о недавнем переезде из Москвы в Нью-Йорк. О том, почему мечты и планы не менее важны, чем портфолио, личном опыте и шагах, которые привели на другой континент.

вебинар «KAWS х Мураками» (18 ноября)

Графический дизайнер, партнер студии Groza Design Анна-Мария Кандалес-Воробьева расскажет, что общего в творчестве американского и японского художников и как им удалось создать уникальные узнаваемые миры, а потом интегрировать персонажей в реальность.

курс «100 лет дизайна»

Киноальманах «100 лет дизайна», созданный Bang Bang Education при поддержке Издательства Яндекса и выпущенный в российский прокат командой Beat Film Festival, теперь адаптирован под формат онлайн-курса и доступен бесплатно.







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