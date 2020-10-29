Bang Bang Education проведет онлайн-фестиваль о новых медиа

Памяти активиста легендарной Маяковки Владимира Осипова
К девяти дням29 октября 2020313
13 ноября пройдет онлайн-фестиваль «Новые медиа в эпоху "пост-" и "мета-"», организованный школой дизайна и иллюстрации Bang Bang Education.
О работе с текстами и визуалом, путях развития медиаплощадок и влиянии технологий на восприятие информации будут говорить спикеры фестиваля, в том числе:
Вопросы спикерам можно будет задать в чате комьюнити Bang Bang Education «Дизайн начинается с ⚫️».
Также среди бесплатных программы школы Bang Bang Education:
вебинар «2 года и 500 страниц портфолио» (29 октября)
В прямом эфире графический дизайнер и основатель студии Electric Red Свят Вишняков расскажет о недавнем переезде из Москвы в Нью-Йорк. О том, почему мечты и планы не менее важны, чем портфолио, личном опыте и шагах, которые привели на другой континент.
вебинар «KAWS х Мураками» (18 ноября)
Графический дизайнер, партнер студии Groza Design Анна-Мария Кандалес-Воробьева расскажет, что общего в творчестве американского и японского художников и как им удалось создать уникальные узнаваемые миры, а потом интегрировать персонажей в реальность.
курс «100 лет дизайна»
Киноальманах «100 лет дизайна», созданный Bang Bang Education при поддержке Издательства Яндекса и выпущенный в российский прокат командой Beat Film Festival, теперь адаптирован под формат онлайн-курса и доступен бесплатно.
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