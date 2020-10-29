 
15:08 29 октября 2020Новости
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Bang Bang Education проведет онлайн-фестиваль о новых медиа

News_detailed_picture© Bang Bang Education

13 ноября пройдет онлайн-фестиваль «Новые медиа в эпоху "пост-" и "мета-"», организованный школой дизайна и иллюстрации Bang Bang Education.

О работе с текстами и визуалом, путях развития медиаплощадок и влиянии технологий на восприятие информации будут говорить спикеры фестиваля, в том числе:

  • шеф-редактор «Т—Ж» Мария Долгополова
  • основатель Look At Me Василий Эсманов
  • соосновательница телеграм-канала «Психо Daily», глава отдела по работе с контентом в «Яндекс Go» Екатерина Дементьева
  • арт-директор The Blueprint Сергей Пацюк
  • основатель Baza Никита Могутин
  • основательница и главный редактор «Холода» Таисия Бекбулатова
  • сооснователь телеграм-канала «Мужчина, вы куда?» Григорий Туманов
  • журналистка The Bell Анастасия Стогней


Вопросы спикерам можно будет задать в чате комьюнити Bang Bang Education «Дизайн начинается с ⚫️».


Также среди бесплатных программы школы Bang Bang Education:

  • вебинар «2 года и 500 страниц портфолио» (29 октября)
    В прямом эфире графический дизайнер и основатель студии Electric Red Свят Вишняков расскажет о недавнем переезде из Москвы в Нью-Йорк. О том, почему мечты и планы не менее важны, чем портфолио, личном опыте и шагах, которые привели на другой континент.

  • вебинар «KAWS х Мураками» (18 ноября)
    Графический дизайнер, партнер студии Groza Design Анна-Мария Кандалес-Воробьева расскажет, что общего в творчестве американского и японского художников и как им удалось создать уникальные узнаваемые миры, а потом интегрировать персонажей в реальность.

  • курс «100 лет дизайна»
    Киноальманах «100 лет дизайна», созданный Bang Bang Education при поддержке Издательства Яндекса и выпущенный в российский прокат командой Beat Film Festival, теперь адаптирован под формат онлайн-курса и доступен бесплатно.


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