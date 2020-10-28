Endel и Grimes записали цифровую колыбельную

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Российская команда приложения Endel, генерирующего с помощью искусственного интеллекта звуковые фоны для повышения продуктивности и качества сна, создала бесконечную цифровую колыбельную с голосом и музыкой канадской арт-поп певицы Grimes.
C 29 октября их совместный саундскейп-проект «AI Lullaby» будет доступен в приложении Endel на iOS, а затем — на Android, Alexa и других платформах.
Уже сейчас фрагмент «AI Lullaby» можно посмотреть и послушать на YouTube-канале Grimes.
На основе данных о времени дня, погоде, перемещениях и пульсе пользователя искусственный интеллект приложения Endel создает звуковые среды для разных целей: снятия стресса и отдыха, прогулки, концентрации и сна. Саунд-дизайном в Endel руководит композитор Дмитрий Евграфов, арт-директор приложения — современный художник и дизайнер Протей Темен.
Как сообщает пресс-служба Endel, для проекта «AI Lullaby» Grimes создала обширную палитру медитативных вокальных фрагментов и сформировала большую библиотеку электронных звуков. Из них искусственный интеллект Endel составляет фоновую цифровую колыбельную, которая помогает быстрее уснуть и лучше выспаться.
Часть выручки от проекта будет переведена в пользу благотворительных организаций A.I. For Anyone и «Обнаженные сердца», а также в пользу платформы #бережноксебе.
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