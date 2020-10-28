«Сияние» Стэнли Кубрика выходит в российский прокат

© «Иноекино»

29 октября компания «Иноекино» выпускает в широкий прокат в России и Беларуси картину Стэнли Кубрика «Сияние», которой в этом году исполняется 40 лет.

Как сообщает сайт компании «Иноекино», в кинотеатрах 65 городов будет демонстрироваться американская версия фильма в новом 4К-ремастеринге оригинального 35-мм негатива.

Все показы пройдут на английском языке с русскими субтитрами в форматах 2К и 4К.

«Сияние» (The Shining, США-Великобритания, 1980)

Режиссер: Стэнли Кубрик

Сценарий: Стэнли Кубрик и Дайана Джонсон по роману Стивена Кинга

Оператор: Джон Олкотт

В главных ролях: Джек Николсон, Шелли Дювалл, Дэнни Ллойд



Синопсис: Завязавший алкоголик Джек Торранс устраивается смотрителем в уединенный отель «Оверлук», чтобы не отвлекаясь поработать над своей новой книгой. Вместе с ним на зимовку приезжают жена Венди и сын Дэнни, у которого есть воображаемый друг и необычный дар — «сияние». Дни идут, дороги постепенно заносит снегом, Дэнни преследуют пугающие видения, а Джек теряет рассудок и открывает страшные тайны отеля. Ведь, как известно, монотонная работа и отсутствие развлечений не приводят ни к чему хорошему, а в комнату 237 лучше не заходить.



Сегодня, 28 октября, в московском кинотеатре «Пионер» состоится специальный показ картины Кубрика. Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

После показа кураторы кинотеатра «Пионер» Сергей Сдобнов и Егор Сенников обсудят фильм с кинокритиком Егором Беликовым и выяснят, почему этот классический хоррор не понравился Стивену Кингу, справедливо ли вообще называть его хоррором и почему картина дала основу для множества хитроумных конспирологических теорий.







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